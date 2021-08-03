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مادة غذائية تساعد على حرق الدهون أثناء النوم

3
AUGUST
2021
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أعلنت الدكتورة أنجيليكا تشيج، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، أنه ليس من الضروري على الإطلاق الذهاب إلى النوم بمعدة خاوية.
 
دراسة تحذر: ثلاث ليال متتالية من قلة النوم تسبب "تدهورا كبيرا '' في الصحة العقلية والجسدية!
 
وتشير الخبيرة في حديث لموقع doctorpiter.ru، إلى أن الجسم ينتج هرمون السوماتوتروبينـ الذي يحرق الدهون، إلى منتصف الليل .
 
وتقول، "من أجل أن ينتج الجسم هذا الهرمون، لا بد من خطوتين. الخطوة الأولى- يجب قبل الخلود للنوم تناول بياض بيضتين مسلوقتين. والخطوة الثانية، يجب الخلود للنوم قبل الساعة الحادية عشرة ليلا. وفي الصباح سيكشف لك الميزان، أن الوزن انخفض بمقدار 300 غرام".
 
وكشفت الأخصائية المواد الغذائية التي يجب عدم الاستغناء عنها حتى في حالة اتباع حمية غذائية معينة. وأول هذه المواد، هي تلك المحتوية على البروتينات: لحم الدجاج والديك الرومي والأسماك والبيض واللحوم غير الدهنية. لأن هذه المواد ضرورية لتقوية العظام وتعزيز منظومة المناعة، وتحسين حالة الجلد وإنتاج الهرمونات.
 
وتضيف، كما يجب ألا ننسى الفواكه والخضروات والبقول والحبوب الغنية بالألياف الغذائية. وهذه الألياف بالذات مسؤولة عن عمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية، والحفاظ على الشعور بالشبع والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن مرضي السكري والسرطان. كما يجب الاهتمام بالتوازن المائي في الجسم.
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