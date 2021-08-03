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لبشرة خالية من حب الشباب.. تجنبوا تناول هذه الأطعمة

3
AUGUST
2021
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تعد التغيرات الهرمونية والجينات من العوامل الرئيسية وراء ظهور حب الشباب، إلا أن للنظام الغذائي دورا مهما أيضا في هذه المشكلة.
 
ويؤكد أخصائيو الأمراض الجلدية على أن لبعض الأغذية آثارا ضارة على البشرة، كما أنها تساهم في ظهور حب الشباب.
 
ووفق ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن أخصائية التغذية هارييت سميث، الحائزة على جوائز عالمية في مجالها، فإن 3 أغذية ينبغي تجنبها للحصول على بشرة نقية.
 
وتنصح هارييت باتباع نظام غذائي قائم على الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة، هذا إلى جانب الدهون الصحية للقلب مثل زيت الزيتون والمكسرات، لتقليل فرص ظهور حب الشباب.
 
الرجال ومستحضرات التجميل
 
وحذرت أخصائية التغذية من 3 أصناف غذائية ينبغي تجنبها للحفاظ على بشرية صحية وهي:
 
منتجات الألبان
 
تنصح هارييت بالابتعاد عن منتجات الألبان من حليب وأجبان، والعمل على استبدالها بمكملات غذائية تعوض النقص الذي يخلفه عدم أكل هذه الأطعمة مثل معدلات الكالسيوم واليود وفيتامين "بي 12".
 
السكريات
 
جميعنا يعرف أضرار تناول السكر على الصحة العامة، إلا أن قليلين يدركون تأثير السكريات على حب الشباب.
 
فبحسب هارييت، تشير دراسات إلى أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسكر له أثر "تحفيزي" على ظهور حب الشباب، وبالتالي لا ينبغي ألا يزيد معدل استهلاك السكر اليومي عن 30 غراما.
 
ونبهت هارييت إلى الخطأ الشائع لدى كثيرين بتجاهل السكريات الموجودة في عصير الفواكه والعسل.
 
الدهون
 
تحذر هارييت من دور الدهون غير الصحية في دعم ظهور حب الشباب، لافتة إلى ضرورة إضافة الدهون الصحية لنظامنا الغذائي، وتجنب الإكثار من تناول أطعمة مثل اللحوم الحمراء والمعجنات والكعك المحلى.
 
وفي المقابل، يمكن تناول الدهون الصحية كالأسماك وزيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، باعتدال.
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