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أفضل خمسة أطعمة للمساعدة في تقليل أعراض القولون العصبيت

30
JULY
2021
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شمل أعراض القولون العصبي ألم الأمعاء، والإمساك، والإسهال، والانتفاخ، وكلها يمكن أن تسببها بعض الأطعمة التي نتناولها.
 
وفي حين أن الحالة تختلف في كل فرد، إلا أنه يمكن للأطعمة المقلية ومنتجات الألبان والكحول أن تزيد الأعراض سوءا، ويجب استبدالها بوجبات سهلة الهضم لتقليل أعراض القولون العصبي.
 
اللحوم الخالية من الدهن
 
اللحوم الخالية من الدهون مليئة بالبروتين، وهو سهل الهضم ولا تخمره بكتيريا الأمعاء، ما يعني أن الغازات المعوية لا تنتج عندما يكسرها الجسم.
 
وتحتوي قطع الدجاج والديك الرومي ولحم البقر على القليل من الدهن والكثير من البروتين. ونظرا لأن هذه الحيوانات نشأت في ظل ظروف مثالية، فقد تم الافتراض بأن أي محتوى دهني يمكن أن يكون مفيدا لنباتات الأمعاء.
 
الأسماك الغنية بأوميغا 3
 
يعرف الأوميغا 3 بأنه مضاد للالتهابات، ويعد الالتهاب أحد المصادر الرئيسية لألم القولون العصبي، ومن المحتمل أن تساعد زيادة تناوله في علاج الأعراض.
 
والأوميغا 3 منتشر بشكل خاص في المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك.
 
وأفضل مصادر أوميغا 3 تشمل الأنشوجة وسمك القد الأسود والماكريل والسردين والسلمون.
 
المكسرات
 
تعد المكسرات مصدرا رائعا للألياف والبروتين وأحماض أوميغا 3، ما يجعلها واحدة من أكثر الأطعمة فعالية لتخفيف أعراض القولون العصبي.
 
كما أنها تحتوي على دهون غير مشبعة، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وإعادة التوازن إلى فلورا الأمعاء.
 
واللوز، والمكاديميا، والجوز، والصنوبر، كلها مفيدة لعلاج مرض القولون العصبي.
 
البذور
 
تحتوي البذور على الكثير من الألياف وأحماض أوميغا 3، لذا فهي جيدة بشكل خاص إذا كانت أعراض القولون العصبي لديك تتضمن الإمساك.
 
وتساعد بذور الشيا وبذور الكتان على حد سواء في حركة الأمعاء ويمكن رشها بسهولة فوق الأطعمة الأخرى.
 
وستساعد كل من بذور اليقطين وعباد الشمس في تقليل إمساك القولون العصبي.
 
الأطعمة المخمرة
 
تحتوي الأطعمة المخمرة على الكثير من سلالات البروبيوتيك الطبيعية، وهي بكتيريا تساعد أمعاءك على معالجة الطعام.
 
ويمكنك الحصول عليها من الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف والكيمتشي والزبادي التي لا تحتوي على سكر مضاف.
 
وتقوم المشروبات المخمرة بنفس الوظيفة تماما، وهناك اثنان من أكثر المشروبات المتاحة شيوعا هما اللبن المتخمر وشاي الكومبوتشا الشهير.
روسيا اليوم
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