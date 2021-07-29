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خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط

29
JULY
2021
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مع انتهاء موسم عيد الأضحى الذي يتميز بالولائم العائلية التي تحتوي العديد من الأطباق الدسمة، وبدء موسم الصيف حيث ارتياد الشواطئ للهرب من حرارة الجو مع الاستمتاع بالأطعمة والعصائر الصيفية والأيس كريم وغيرها من العادات التي نكتسب بها الوزن الزائد ويزيد معها تراكم الدهون أكثر وأكثر في منطقة البطن، نبدأ من جديد في التفكير في أساليب تخلصنا من ذلك "الكرش" الذي أخذ يكبر شيئا فشيئا خلال أيام قليلة، حيث لا يفرق بين الرجال والنساء.
 
موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، قدّم لنا حلا سهلا وبسيطاً قد يخلصك من "الكرش" في خلال 20 يوماً فقط، والأجمل أن ذلك الحل السحري موجود في كل مطبخ، لذا فالأمر سهل جدا بالنسبة للسيدات على الأخص.
هذا الحل السحري يكمن في أحد التوابل الشهيرة.. هو الكمون.
 
الموقع أشار إلى دراسة أجريت على 88 سيدة بدينة، أثبتت أن تناول الكمون، فعّال للغاية في التخلص من الوزن الزائد، لافتا إلى أن ذلك يساعد على حرق السعرات الحرارية بسرعة من خلال زيادة معدل التمثيل الغذائي والهضم.
 
وقدم الموقع مجموعة من الطرق المختلفة لاستخدام الكمون في إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن غير المرغوب فيها، وتشمل:
 
*مشروب الكمون حيث يتم خلط ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون ويتم نقعهم في الماء طوال الليل وتغلي تلك البذور في الصباح، ثم يصفى لإزالة البذور، وتضاف إلى المشروب نصف ليمونة. وينصح بشرب ذلك الخليط على معدة فارغة كل صباح لمدة أسبوعين لفقدان الوزن بشكل سريع.
 
*الكمون مع الليمون والزنجبيل الذي تعتبر واحد من أكثر الطرق الفعالة لإنقاص الوزن، حيث يتم بإضافة بذور الكمون لطبق من الخضراوات، مع إضافة الليمون والزنجبيل، ثم يتم تناول الطبق خلال وجبة العشاء.
 
*الكمون بالعسل حيث يتم تحضيره عن طريق إذابة 3 غرامات من مسحوق الكمون في الماء، ثم نضيف إليه بضع قطرات من العسل، ليشرب يوميا بانتظام وسيتم ملاحظة الفارق بعد أيام قليلة.
 
*الكمون بالزبادي ويتم تحضيره بإضافة ملعقة من مسحوق الكمون مع 5 غرامات من الزبادي، ويتم تناوله يوميا.
 
وينصح خبراء التغذية بالمواظبة على تلك الوصفات لثلاثة أسابيع متصلة وملاحظة الفرق الكبير في نهاية المدة، حيث على الأغلب سيختفي "الكرش"، مع أمل بألا يرجع مجددا.
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