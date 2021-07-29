كيف تكتشف ارتفاع الكوليسترول؟.. السر في "العين"

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يقف الكوليسترول وراء العديد من الأمراض، وفي طليعتها تلك التي تؤثر على القلب والشرايين، مما يجعل من معرفة نسبة هذه الدهون أمرا ضروريا.

ويأتي الكوليسترول من الطعام الذي نتناوله، كما ينتجه الكبد أيضا، ويؤدي وظائف مهمة كإنتاج الهرمونات مثل الإستروجين والتستوستيرون، إلا أن زيادة نسبته في الدم من شأنه أن يرفع خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وما يعقد مسألة اكتشاف نسبة الكوليسترول العالية في الدم، عدم وجود أعراض يمكن أن تنبه إلى مثل هذا الارتفاع، باستثناء مؤشر واحد كشف عنه الدكتور سيمون كينتون، استشاري أمراض القلب في مركز أمراض القلب الخاص بلندن.

وبحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن كينتون، فقد يعتبر ظهور بقع صفراء اللون يطلق عليها أيضا اسم "الورم الأصفر"، حول العينين، أو أي مكان آخر في الجلد، دليلا أوليا على ارتفاع الكوليسترول، كونها تمثل ترسبات دهنية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أخصائيين في مستشفى "وينشستر"، قولهم إن الأماكن الأكثر شيوعا لظهور البقع الصفراء هي المرفقين والمفاصل والأوتار والركبتين واليدين والقدمين والأرداف.

وتوصي جمعية القلب البريطانية من يعاني ارتفاعا في الكوليسترول باعتماد نظام غذائي قليل الدهون، وتقليل تناول منتجات مثل اللحوم والزبدة والألبان ومشتقاتها، والحرص على الإكثار من أكل الحبوب الكاملة والخضروات والبقوليات والفواكه والمكسرات.