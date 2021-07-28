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"أسترازينيكا" تؤكد وجود خطر "محدود" للإصابة بتجلط الدم بعد تلقي لقاحها

28
JULY
2021
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أظهرت دراسة لشركة "أسترازينيكا"، اليوم الأربعاء، أن لقاح "كوفيد 19" الذي تنتجه يحمل مخاطر "إضافية صغيرة" تتمثل في حدوث جلطات دموية نادرة مع انخفاض الصفائح الدموية بعد الجرعة الأولى.
 
كما أشارت نتائج الدراسة التي أجرتها الشركة الأنجلو سويدية إلى عدم وجود مخاطر إضافية بعد تلقي الجرعة الثانية، وذلك بعد مخاوف من الآثار الجانبية للقاحها والتي أثيرت على نطاق واسع في وقت سابق من هذا العام.
 
كما وجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، أن المعدل المقدر للتجلط مع متلازمة نقص الصفيحات بعد الجرعة الأولى كان، 8.1 لكل مليون في أولئك الذين تم تلقيحهم، وفقًا لما ذكرته الشركة على موقعها الإلكتروني.
 
وأضافت "أسترازينيكا" أنه بعد الجرعة الثانية من اللقاح، الذي يحمل العلامة التجارية "فاكسزيفريا" والذي طورته بمعاونة جامعة أكسفورد، كان المعدل 2.3 لكل مليون، وهو ما يقارن مع الأشخاص غير المحصنين.
 
واجه لقاح "أسترازينيكا" مشاكل عديدة منذ طرحه، والتي شملت تأخير الإنتاج، وارتباطه بحالات نادرة من الآثار الجانبية الشديدة مثل التجلط، مما أدى إلى تعليق العديد من البلدان لاستخدامه وإجراء تحقيقات من قبل السلطات الصحية.
 
بحثت هيئة الأدوية الأوروبية في ارتباط اللقاح بحالات التجلط منذ مارس/ آذار، وقالت إن هناك صلة محتملة، وكذلك لقاح "جونسون آند جونسون"، لكنها أكدت أن فوائدهما تتجاوز الأعراض الجانبية.
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