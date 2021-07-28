living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألم تمل كورونا وأخباره؟ إليك آخر تفاصيل المتحور الجديد

28
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعدما شغل متحور دلتا من فيروس كورونا العالم بأسره خلال الفترة الماضية، يدخل على الخط متحور "لامبدا" من جديد بعد العثور عليه في 29 دولة على الأقل.
 
فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات العدوى في عدد من الدول مرتبط بشكل رئيسي بمتحور "لامبدا"، وفق ما نقل موقع "سيانس أليرت".
 
وسجلت البيرو وفاة 596 شخصاً مقابل كل مئة ألف من السكان بهذا المتحور، وهذا ما يقرب من ضعف الدولة التالية الأكثر تضرراً من متحور "لامبدا"، المجر التي سجلت 307 حالات وفاة لكل مئة ألف شخص.
 
ما تظهره الأدلة
إلى ذلك، يتحدث العديد من العلماء عن توليفة غير عادية من الطفرات في متحور "لامبدا"، والتي قد تجعله أكثر قابلية للانتقال.
 
وأوضح العلماء أن "لامبدا" لديه سبع طفرات في البروتين الشائك، وهو نتوءات على شكل عيش الغراب على الغلاف الخارجي للفيروس تساعده على الالتصاق بخلايانا وغزوها.
 
كما أضاف أن هذه الطفرات على المتحور قد تسهل الارتباط بخلايانا وتجعل من الصعب على أجسامنا المضادة الالتصاق بالفيروس وتحييده.
 
وبحثت نسخة أولية لدراسة من كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك في تأثير لقاحي Pfizer و Moderna ضد متغير "لامبدا".
 
ووجدت الدراسة انخفاضاً بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف في الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح مقارنة بالفيروس الأصلي.
 
في موازاة ذلك، قام باحثون من جامعة تشيلي بالتحقيق في تأثير لقاح Sinovac (المعروف أيضًا باسم "CoronaVac") ضد المتغير.
 
ووجدوا أيضاً انخفاضاً بمقدار ثلاثة أضعاف في تحييد الأجسام المضادة مقارنةً بالمتغير الأصلي.
 
وأوضع تقرير "سيانس أليرت" أن هاتين الدراستين اكتشفتا أن التحييد تم الاحتفاظ به جزئياً على الأقل، مشيرة إلى أن ذلك أمر واعد بسبب الاستجابة المناعية الناتجة عن التطعيم.
 
ووفقاً لأحدث تقييم مخاطر أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا، في 8 يوليو الجاري، فإنه لا يوجد دليل على بلد تفوق في متحور "لامبدا" على "دلتا".
 
يذكر أن المتحور الجديد اكتشف لأول مرة في البيرو في يناير 2020، وفي أبريل 2021 أصبحت أكثر من 80% من حالات كورونا الجديدة في البيرو منه.
 
وكانت منظمة الصحة أعلنت في 14 يونيو 2021، عن هذا المتحور وأطلقت عليه اسم "لامبدا" (Lambda variant) واعتبرته متحورا مثيرا للاهتمام.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout