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خبيرة بريطانية: تحورات كثيرة في سلالة دلتا.. ونتأهب للمزيد

28
JULY
2021
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قالت شارون بيكوك، خبيرة علوم الجينوم البريطانية المعنية بدراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا، إن الطريق سيكون طويلاً لعودة الحياة لطبيعتها من الجائحة.
 
وأضافت بيكوك في حديث مع وكالة "رويترز"، أنها متأهبة لحدوث تحورات جديدة في السلالة دلتا من كورونا التي تجتاح العالم حالياً.
 
وأنهى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات العزل العام في إنجلترا، وقال إن على بريطانيا أن تتعلم وبحذر كيف تتعايش مع الفيروس، وإن الطرح السريع للقاحات سمح بإعادة فتح الأنشطة في الصيف.
 
لكن بيكوك قالت إن عملية العودة للمسار الطبيعي للأمور ستكون بطيئة بسبب التوزيع غير المتعادل للقاحات عالمياً.
 
وأضافت: "إنه طريق طويل جداً لعودة الأمور لما كانت عليه". وأشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لنظام مراقبة عالمي واضح لظهور السلالات الجديدة والتنسيق بشأن أفضل لقاحات لمواجهتها، كما يتم مع الإنفلونزا".
 
وأطلقت بريطانيا برنامجاً جديداً يضم منصة لتقييم ظهور سلالات جديدة من كورونا لمشاركة خبرتها في مجال الجينوم مع العالم.
 
ووصفت بيكوك سلالة دلتا، التي تسبب قلقاً كبيراً حول العالم حالياً، بأنها "الأقوى والأسرع" من بقية السلالات حتى الآن.
 
وتابعت قائلة: "هناك تحورات جديدة كثيرة في سلالة دلتا، ولهذا نتابع ذلك بتدقيق بالغ، لكن ليس هناك سبب حتى الآن للقلق بشأن ذلك".
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