living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جديد كورونا.. هذا ما تفعله أدوية خفض الكوليسترول!

26
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في خطوة قد تشكل فارقاً بين الحياة والموت لمصابي فيروس كورونا، أعطت دراسة جديدة الأمل من جديد للحد من نتائج هذا الوباء الذي شغل العالم، فقد كشفت دراسة جديدة أن أدوية خفض الكوليسترول قد تقلل من الأعراض الخطرة للإصابة بالفيروس، وبالتالي الحد من الوفيات الناجمة عنه.
 
وأوضح باحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن المرضى الذين يتناولون أدوية "الستاتين" (statin) لديهم خطر أقل بنسبة 41% للوفاة داخل المستشفى بسبب الفيروس، وفق دراسة نشرت في مجلة "Plos One" الطبية.
 
وشملت الدراسة الأولية 170 سجلاً طبياً مجهول الهوية من المرضى الذين يتلقون الرعاية في جامعة كاليفورنيا.
 
كذلك، طبّق فريق البحث في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو نتائجهم الأصلية باستخدام بيانات من سجل أمراض القلب والأوعية الدموية التابع لجمعية القلب الأميركية، على مجموعة على أكثر من 10 آلاف مريض مصاب بالفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
 
وقام الباحثون تحديداً بتحليل السجلات الطبية مجهولة المصدر لـ10 آلاف 541 مريضاً أصيبوا بالفيروس على مدى 9 أشهر، من يناير إلى سبتمبر 2020، في 104 مستشفيات مختلفة.
 
انخفاض خطر الإصابة
ووجدوا أن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول قبل دخول المستشفى بسبب كورونا أدى إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 50% في خطر الإصابة بعدوى شديدة.
 
كما تم استخدام تقنيات المطابقة الإحصائية لمقارنة نتائج المرضى الذين استخدموا العقاقير المخفضة للكوليسترول أو الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم مع مرضى مشابهين لم يفعلوا ذلك.
 
قد تمنع العدوى
من جانبها، قالت لوري دانيلز، أستاذ ومدير وحدة العناية المركزة للقلب والأوعية الدموية في جامعة كاليفورنيا، الباحث الرئيسي بالدراسة إنه عند مواجهة الفيروس في بداية الجائحة، كان هناك الكثير من التكهنات حول بعض الأدوية التي تؤثر على مستقبلات (ACE2) في الجسم، والمهمة للفيروس كي يقتحم الخلايا البشرية، بما في ذلك العقاقير المخفضة للكوليسترول.
 
وأضافت أن الباحثين والعلماء ظنوا في ذلك الوقت أن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد تمنع عدوى الفيروس من خلال آثارها المعروفة المضادة للالتهابات وقدرات الارتباط، والتي يمكن أن توقف تطور الفيروس.
 
يشار إلى أن "Statin" يستخدم بشكل شائع لخفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق منع إنزيمات الكبد المسؤولة عن تكوين الكوليسترول.
 
ويتم وصفها على نطاق واسع، وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض أن 93% من المرضى الذين يستخدمون عقاراً لخفض الكوليسترول يستخدمون عقار الستاتين.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout