A + A -

وافقت الوكالة الأوروبية للادوية اليوم على استخدام لقاح "موديرنا" المضاد لكوفيد لمن تراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما، ليصبح اللقاح الثاني الذي يسمح باستخدامه للمراهقين في دول الاتحاد الاوروبي ال27.



ويتم إعطاء لقاح "سبايكفاكس - موديرنا" للفئة العمرية بين 12 و17 عاما على غرار من تبلغ اعمارهم 18 عاما وما فوق، اي على جرعتين في القسم الاعلى من الذراع تفصل بينهما أربعة أسابيع.



وقالت الوكالة في بيان إن "لجنة الادوية للاستخدام البشري في وكالة الادوية الأوروبية اوصت بأن يشمل استعمال لقاح سبايكفاكس المضاد لكوفيد-19 (موديرنا) الاطفال بين عامي 12 و17 عاما".



وتم درس تأثيرات "سبايكفاكس" الذي تنتجه شركة موديرنا الاميركية في دراسة شملت 3732 طفلا تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما. واظهرت الدراسة أن فعالية اللقاح لدى الفئة العمرية المذكورة مشابهة لفعاليته لدى الاكبر سنا ممن تراوح اعمارهم بين 18 و25 عاما.



وخلصت الوكالة الاوروبية الى أن "هذه النتائج اتاحت للجنة الادوية للاستخدام البشري الاستنتاج أن فعالية سبايكفاكس لدى الفئة العمرية 12-17 عاما مشابهة لتلك التي رصدت لدى البالغين".



وسبق أن اجازت الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الاوروبي ال27 استخدام لقاح فايزر-بايونتيك لمن يبلغون 12 عاما وما فوق.



ويصاب المراهقون عادة بأشكال لكوفيد-19 أقل خطورة من تلك التي ترصد لدى الاكبر سنا، لكنهم ليسوا في منأى من تلقي العدوى ويساهمون في انتقال الفيروس بين السكان، من هنا ضرورة اكتسابهم المناعة للمساهمة في وقف انتشار الوباء، بحسب الخبراء.



واعلنت المفوضية الاوروبية أن "نصف البالغين في أوروبا، اي نحو مئتي مليون شخص، باتوا ملقحين ضد كوفيد-19".



وتتشابه الآثار الجانبية الأكثر شيوعا بين المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما مع تلك التي تظهر لدى البالغين وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، شعورا بالألم وتورما في منطقة الحقن وتعبا وصداعا وألما في العضلات والمفاصل.



وأوضحت الوكالة الأوروبية للأدوية أن "هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة إلى معتدلة وتزول في غضون أيام".



وخلصت الهيئة الناظمة الأوروبية إلى أن "فوائد هذا اللقاح لدى هذه الفئة تفوق أخطاره خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضا تزيد من خطر الإصابة بشكل شديد من كوفيد-19".



ونظرا إلى العدد المحدود من الأطفال والمراهقين الذين شملتهم الدراسة، لم تتمكن الاخيرة من اكتشاف آثار جانبية جديدة غير شائعة أو تقدير أخطار الآثار الجانبية المعروفة، مثل التهاب عضلة القلب والتهاب التأمور، الغشاء الذي يغلف القلب، كما أوضحت لجنة المنتجات الطبية المخصصة للاستخدام البشري في الوكالة الأوروبية للأدوية.