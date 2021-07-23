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ماذا يحصل في الجسم عند شرب كمية قليلة من الماء في الجو الحار

23
JULY
2021
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أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن عدم شرب كمية كافية من الماء في الجو الحار، يسبب زيادة كثافة الدم، ما يؤدي إلى اضطراب عمل القلب.
 
وتشير الخبيرة، إلى أن الجسم يفقد في عملية التعرق السوائل ومعادن مهمة- البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكلور.
 
وتقول، "هذه المعادن تؤدي عددا من الوظائف المهمة في الجسم: الحفاظ على التوازن المائي - الملحي، والتوازن الحمضي - القاعدي، ومسؤولة عن تقلص عضلة القلب، ونشاط الأوعية الدموية، وتساهم في نقل النبضات العصبية".
 
وتضيف، يجب أن نشرب الماء الاعتيادي الذي يحتوي على الالكتروليت. كما أن غالبية المواد المعدنية موجودة في الخضار والفواكه والثمار.
 
وتقول، "يجب أن تشكل هذه المواد في موسم الصيف، أساس النظام الغذائي. لأنها تحتوي بالإضافة إلى المعادن، على نسبة عالية من الماء. فمثلا تصل كمية السوائل في الخيار والطماطم إلى 95 بالمئة من وزنها. والثمار والفواكه إلى 80-90 بالمئة من وزنها".
 
وتضيف، للحصول على الصوديوم والكلور، يجب في الصيف تناول: الحبوب ومنتجات الألبان المخمرة والأسماك والفطر والبقوليات. وأن أفضل مصادر الكالسيوم هي اللبن الرائب والزبادي والجبن والخضروات الورقية. وللحصول على المغنيسيوم، يجب تناول الأعشاب البحرية والعصائد والبقول والكاكاو والشوكولاتة الداكنة.
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