living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3 حيل تساعد في علاج انسداد الأنف المزعج!

23
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يحدث انسداد الأنف عادة بسبب الحساسية أو العدوى الفيروسية، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد والفيروس التاجي.
 
ويمكن أن يسبب انسداد الأنف الشعور بعدم الراحة، لكن العديد من العلاجات المنزلية سريعة وسهلة التنفيذ، ويمكن أن تساعدك على التنفس بسهولة مرة أخرى في وقت قصير جدا.
 
- استنشاق البخار
 
وجد الكثير ممن يعانون من احتقان الأنف أن استنشاق البخار يساعد في تخفيف الحالة.
 
ويساعد دفء ورطوبة وضع وعاء من الماء الساخن تحت وجهك وتبخير أنفك، على تهدئة الأغشية، ما يساعد على تصريف المخاط بشكل أفضل.
 
ويمكنك أيضا إضافة زيت البابونج أو النعناع إلى المزيج لمزيد من الراحة.
 
- الضغط الدافئ
 
قد يساعد وضع منشفة مبللة دافئة على الوجه في تخفيف التورم والالتهاب، الذي قد يصاحب انسداد الأنف أو التهاب الجيوب الأنفية.
 
وقد يساعد أيضا في الحفاظ على الأغشية المخاطية رطبة عن طريق استنشاق الهواء الرطب، ما يساعدها على العمل بشكل صحيح.
 
- النوم مع رفع الرأس
 
يمكن أن يساعد النوم والرأس مرفوع مع وضع الذقن لأسفل، في تنظيف الأنف والجيوب الأنفية المسدودة.
 
ويمكن أن يؤدي إبقاء رأسك مستويا على قدم المساواة مع كتفيك، إلى زيادة الاحتقان، ما يطيل من مشاكل أنفك المسدود.
 
متى يجب أن أرى طبيبا بخصوص انسداد الأنف؟
 
عادة ما تحل مشاكل الجيوب الأنفية وانسداد الأنف من تلقاء نفسها في غضون أسبوع من الأعراض، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تستمر لفترة أطول من هذا.
 
ويجب أن ترى الطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل متكررة في الجيوب الأنفية، أو إذا كان انسداد أنفك مصحوبا بحمى مستمرة تزيد عن 38 درجة مئوية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout