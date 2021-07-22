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4 علامات تُوصف بأنها "الأكثر شيوعا" لسرطان المبيض!

22
JULY
2021
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يعد سرطان المبيض أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء، ولا ينبغي تجاهل العلامات المبكرة له.
 
ويمكن أن تؤثر الإصابة بسرطان المبيض على حياتك اليومية أثناء العلاج وبعده. ومثل معظم أنواع السرطان، كلما تعرفت عليه سريعا وطلبت العلاج، كانت فرصك في الشفاء أفضل.
 
ويمكن أن يسبب سرطان المبيض العديد من العلامات والأعراض. ومن المرجح أن تعاني النساء من أعراض المرض إذا انتشر. 
 
وحددت جمعية السرطان الأمريكية أربعا من العلامات "الأكثر شيوعا" لسرطان المبيض وتشمل:
 
- الشعور بالانتفاخ المستمر أو المتكرر أو انتفاخ البطن.
 
- ألم أو إزعاج في منطقة الحوض أو البطن.
 
- صعوبة في الأكل والشعور بالشبع بسرعة، أو انخفاض الشهية.
 
- الأعراض البولية مثل الحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان أو بشكل عاجل أكثر من المعتاد.
 
ويجب أن تولي اهتماما خاصا لهذه الأعراض إذا كان عمرك أكثر من 50 عاما، أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المبيض أو الثدي.
 
تجدر الإشارة إلى أن تجربة وأعراض سرطان المبيض لن تكون متماثلة لدى الجميع.  ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:
 
- الشعور بالغثيان أو عسر الهضم المستمر.
 
- الشعور بالألم أثناء الجماع.
 
- تغيير في عادات الأمعاء.
 
- ألم في الظهر.
 
- الشعور بالتعب المستمر.
 
- فقدان الوزن غير المقصود.
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