دراسة تظهر الاختلافات بين الذكور والإناث في وظيفة الخلايا المناعية

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كشفت دراسة جديدة لجامعة جنوب كاليفورنيا عن نوع شائع من خلايا الدم البيضاء غير مفهومة جيدا أن استجابة الخلية المناعية لمسببات الأمراض تختلف اختلافا كبيرا حسب الجنس والعمر.

وفي دراسة الفئران هذه، ثبت أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بحالة تسمى الإنتان، من الإناث. ومع ذلك، وجد العلماء أيضا أن نظام الدفاع ضد المرض الأنثوي بالكاد يكون مثاليا، حيث يتغير نظامها مع تقدم العمر ليصبح ضارا تقريبا مثل نظام الذكور.

هذه هي النتائج الرئيسية للدراسة التي نشرت حديثا في Nature Aging. وللدراسة آثار مهمة في دراسة الأمراض والعلاجات، خاصة بالنسبة للإنتان، وهي حالة يصبح فيها نظام الدفاع في الجسم ضارا بنفسه. كما يشير إلى أن البحث عن الطب الدقيق قد يغفل محددات المرض الأكثر وضوحا: العمر والجنس.

وقالت بيرينيس بينايون، الأستاذة المساعدة في كلية ليونارد ديفيس لعلم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا والباحثة الرئيسية في الدراسة: "الرسالة الكبيرة التي يجب الأخذ بها هي أنه مع الضغط على الطب الشخصي، يركز الناس على الاختلافات الجينية الدقيقة، لكننا نجد أن الجنس البيولوجي، أكبر اختلاف جيني على الإطلاق، هو في الواقع مؤشر رائع للاستجابة المناعية نادرا ما يؤخذ في الاعتبار".

وركزت بينايون وفريقها على الخلايا المسماة "العدلات"، والتي تشكل حوالي 50% إلى 70% من خلايا الدم البيضاء لدينا وهي ضرورية لمحاربة العدوى.

ويمكن أن يساعدنا فهم الاختلافات القائمة على الجنس والعمر في كيفية عمل العدلات على فهم التباينات المماثلة في الأمراض التي تصيب الإنسان، مثل لماذا يكون كبار السن والرجال على وجه الخصوص، أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة مع "كوفيد-19"، أو سبب زيادة احتمالية إصابة النساء باضطرابات المناعة الذاتية.

وتستجيب العدلات للعدوى بعدة طرق مختلفة، مثل ابتلاع وهضم العامل الممرض الغازي، أو عن طريق إزالة الحبيبات التي تفرز فيها البروتينات التي تدمر الغازي.

وتم اكتشاف طريقة أخرى في عام 2004، وهي NETosis، حيث تقوم العدلات بطرد خيوط من حمضها النووي المتخثر، تسمى الكروماتين، والتي تعمل كمصيدة خارج الخلية. وهذه المصائد خارج الخلوية للعدلات، أو ما يسمى بـ "الشبكات"، تحاصر وتدمر مسببات الأمراض.

واكتشفت بينايون وزملاؤها اختلافات في نشاط العدلات بين الفئران الصغيرة والكبيرة، وكذلك بين الفئران الذكور والإناث. ويبدو أن الذكور لديها نشاط أكثر في التحلل، كما يتضح من المستويات الأعلى من البروتين، إيلاستاز (هو انزيم اللاكتاز من فئة البروتياز) العدلات. وفي الوقت نفسه، أظهرت الإناث المزيد من NETosis في المتوسط.

وقالت بينايون إن نشاط التحلل المرتفع يمكن أن يتسبب في تلف الأنسجة المحيطة، ويمكن أن توضح هذه النتائج سبب تأثير الإنتان على الرجال أكثر من النساء.

وأشارت إلى أنه "مع الإنتان، فإن ما يقتلك ليس البكتيريا في الواقع، إنها استجابتك للبكتيريا. ونحن نعلم أن الذكور بشكل عام لديها احتمالات أسوأ بكثير أثناء الإنتان من الإناث، وأن إيلاستاز العدلات، وهو أحد المكونات الرئيسية لإزالة الحبيبات، هو أحد الأشياء الكبيرة التي يمكن إنتاجها على مستوى عال جدا أثناء الإنتان."

وأشارت بينايون إلى أنه من ناحية أخرى، يمكن أن يسهم ارتفاع نشاط NETosis في مهاجمة جهاز المناعة في الجسم للخلايا السليمة.

وتم العثور على الأجسام المضادة التي تستهدف الحمض النووي للجسم في العديد من اضطرابات المناعة الذاتية، والتي كان من الممكن تطويرها بعد أن أنتجت العدلات عددا كبيرا جدا من الشبكات. وبالتالي، يمكن أن يكون النشاط الصافي الأعلى في الإناث مرتبطا بمعدلات أعلى من اضطرابات المناعة الذاتية لدى النساء.

وقالت بينايون: "إذا قمت بإنشاء شبكات دون سبب وجيه، فيمكن أن تعزز المناعة الذاتية".

ومع تقدم العمر، أصبحت العدلات الأنثوية أكثر تفاعلا، على عكس العدلات الذكرية. وأوضحت بينايون: "بشكل عام، يبدو أن البرامج الجينية تتقدم في العمر بمعدل أسرع في العدلات الذكرية. وتشير هذه النتائج إلى أن الفروق بين الجنسين يمكن أن تتضخم مع تقدم العمر، على الأقل بالنسبة للعدلات".