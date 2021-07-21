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3 سيناريوهات أحدها مرّ.. هل جاء فيروس كورونا ليبقى؟

21
JULY
2021
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تتباين آراء العلماء حول مستقبل وباء كورونا، فالبعض يتوقع بقاء الفيروس معنا فترة طويلة من الزمن، بينما يرى آخرون أنه سيتحول إلى فيروسٍ موسمي.
 
فبين التفاؤل والمخاوف المطلقة، تباينت آراء العلماء حول مستقبل كوفيد_19.
 
فالسيناريو الأول والأكثر إثارة للقلق والإحباط يتحدث عن بقاء الوباء في المستقبل وتزايد حدته.
 
فقد عبر علماء عن مخاوفهم في تقرير نشرته دورية "نيتشر" Nature البريطانية، من وصول معدلات الوفاة والإصابة إلى مستويات مرتفعة للغاية ومخيفة، ما يعني المزيد من التحورات لفيروس كورونا، بحسب التقرير.
 
والسيناريو الثاني هو تحول كورونا إلى فيروس موسمي كالإنفلونزا، وهذا الاحتمال هو الأكثر ترجيحا بالنسبة للعلماء.
 
 
ويرجح التقرير هذا الاحتمال بفضل الأجسام المضادة التي يتم تصنيعها مختبريا، والتي تساهم في الحد من قوة كورونا.
 
أما السيناريو الثالث والأكثر تفاؤلا بالنسبة للخبراء فهو تحول كورونا إلى مرض أقل حدة، حيث توقع العلماء تحول الفيروس مع الوقت من مرض فتاك إلى مرض عادي يشبه نزلات البرد.
 
ومع ذلك فإن الفيروس لا يزال يتطور ومتحوراته كثيرة، لهذا يوصي الخبراء في التقرير بضرورة بالالتزام بالوقاية الدائمة وباتباع الإجراءات الاحترازية.
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