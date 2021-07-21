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خطأ شائع يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان

21
JULY
2021
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أعلن الدكتور أندريه ياريمينكو، كبير أطباء الأسنان في بطرسبورغ، أن تسوس الأسنان الناتج عن تنظيفها بصورة خاطئة يمكن أن يسبب الإصابة بالسرطان.
 
ويشير أخصائي طب وجراحة الأسنان في حديث لموقع "doctorpiter.ru"، إلى أن "إحدى المهام الرئيسية لمنظومة المناعة، هي "اصطياد" الخلايا السرطانية المتغيرة، التي تولد كل ثانية في جسم كل إنسان. وعادة تتكيف منظومة المناعة السليمة لهذه المهمة بسرعة. ولكن عندما تنفق منظومة المناعة قوتها في مكافحة العدوى من الأسنان "المتسوسة"، فإن الخلايا السرطانية تبقى من "دون رقيب"، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان".
 
ويضيف الأخصائي، يمكن ان يؤدي عدم علاج التسوس، إلى التهاب الشغاف الجرثومي (التهاب في الطبقة الداخلية للقلب)، وأمراض القلب المكتسبة، والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب قيحي في الأنسجة الرخوة.
 
ويشير ياريمينكو، إلى ضرورة تنظيف الأسنان بالفرشاة على الأقل مرتين في اليوم، صباحا بعد وجبة الفطور ومساء قبل النوم، وعدم استخدام غسول الفم بدلا من تنظيف الأسنان بالفرشاة، ويجب اختيار الفرشاة الملائمة من حيث قساوة شعيراتها، ويؤكد على ضرورة استبدالها خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
 
وحذر الأخصائي من استخدام المساحيق في تنظيف الأسنان، بل يجب اختيار معجون الأسنان المناسب. وينصح بمراجعة طبيب الأسنان على الأقل مرة كل ستة أشهر لتنظيفها من الترسبات وعلاج التسوس إن وجد.
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