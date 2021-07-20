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طبيب أطفال يخبر لماذا يشكل الطقس الحار خطورة على الأطفال

20
JULY
2021
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من غير المرغوب فيه أن يتعرض الأطفال دون سن الثالثة لأشعة الشمس المباشرة. حذرت مارينا مامايفا، وهي طبيبة أطفال روسية، من هذا في مقابلة مع قناة "زفيزدا".
 
وأشارت إلى أن الآباء في كثير من الأحيان يصطحبون معهم أطفالًا صغارًا في إجازة إلى البحر.
 
وقالت: "إنهم (الآباء) يأخذون حماما شمسيا بأنفسهم على الشواطئ، والأطفال يركضون بجانبهم، ويتلقون جرعة كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية. لا يجب فعل هذا. بشكل عام، وفقًا لشرائع طب الأطفال، يُنصح أن يبقوا الأطفال الصغار في الظل، أي تحت شجرة".
 
في الحرارة، نصحت مامايفا أيضًا بالسير مع الأطفال فقط خلال الساعات التي لا تكون فيها الشمس شديدة.
 
وأضافت: "الشمس قادرة على رفع درجة حرارة جسم الطفل إلى درجة حرارة عالية في حوالي عشرين دقيقة - نصف ساعة، ويمكن أن يحدث ما يسمى بضربة الشمس. وأشارت طبيبة الأطفال إلى أنه من الأفضل التنزه مع الأطفال الصغار في ساعات الصباح الباكر، عندما يكون الجو أقل برودة، وبالطبع في المساء بعد غروب الشمس".
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