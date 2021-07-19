خبير يحذر من خطورة التغيرات في جينوم فيروس كورونا

A + A -

قال رئيس فرع مركز "فيكتور" العلمي بيكاترينبورغ، ألكسندر سيميونوف، إن التغييرات الجارية في جينوم فيروس كورونا طبيعية، ولكن في حال عدم التطعيم، فسيكون كل شكل جديد له أكثر عدوى.

وأضاف: "السلالات والتغيرات الجديدة التي تحدث في جينوم الفيروس التاجي، هي عملية طبيعية، ويسعى أي عامل مسبب للمرض، إلى إصابة أكبر عدد ممكن من الكائنات الحية. وإذا لم نحد من انتشار الفيروس التاجي، فسيكون كل تغيير جديد في الجينوم، وكل نوع جديد من الفيروس أكثر عدوى ويصيب المزيد من الناس".

وشدد الخبير على أنه لهذا السبب بالذات، يجب تطعيم أكبر قدر ممكن من الناس بلقاحات ضد مرض كوفيد، حتى لا يسمح للفيروس بالقيام بالمزيد من التعديل ومن زيادة قوة العدوى لديه.