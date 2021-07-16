خبير يوضح سبب عدم موت الفيروس في الحر

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أعلنت الدكتورة نوربوبي مولدوغازيف، أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يقتل الفيروسات، ولكن امتصاصه في طبقة الأوزون، يسمح للفيروسات والبكتيريا بالانتشار.

وتقول كبير ة الباحثين في مختبر المعلوماتية الحيوية بجامعة سيتشينوف الطبية، في حديث لصحيفة "برلامنتسكايا غازيتا"، "من خصائص ضوء الأشعة فوق البنفسجية القاسي، الذي يستخدم في مصابيح خاصة، قتل الفيروسات والبكتيريا. ولكن هذا الضوء قليل في طبقة الغلاف الجوي القريبة من سطح الأرض".

وتضيف، ضوء الأشعة فوق البنفسجية لا يكفي للقضاء على الجائحة، بل فقط التطعيم يمكنه وقف انتشارها.

وتقول، "حتى الأشخاص الملقحين والأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19" ولديهم مناعة ضده، يمكن أن يصابوا بصورة دورية ويصبحوا مصدرا لنقل الفيروس. وهذا يؤكد على ضرورة الاستمرار في استخدام الكمامات ومراعاة المسافة الاجتماعية لحين انتهاء الجائحة تماما".

ووفقا لتقديراتها، يمكن أن تنتهي الجائحة في روسيا والعالم في عام 2022 .