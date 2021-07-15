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دراسة تؤكد فعالية "سبوتنيك V" ضد سلالات جديدة من فيروس كورونا

15
JULY
2021
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أعلن مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن نتائج إيجابية لدراسة النشاط المعطل لمصل الدم المأخوذ من أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت أخيرا في مختلف دول العالم.
 
وأكدت نتائج الدراسات الجديدة أن التطعيم بلقاح  "سبوتنيك V" يقدم نسبة من الأجسام المضادة تستطيع القضاء على السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
 
واعتمدت منهجية البحث على تقييم قدرة التحييد لدى الأجسام المضادة باستخدام فيروس حي، مما سمح بالحصول على البيانات ذات موثوقية عالية جدا بمثابة "معيار ذهبي" لكفاءة اللقاح.
 
وفي سياق الدراسة، تمت مقارنة (BHA) لمصل دم الإنسان بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"على عينات من سلالات فيروس كورونا منتشرة حول العالم منها السلالات المتحورة الجديدة.
 
وأكدت الدراسة أن المضادات التي تواجدت لدى متلقي لقاح "سبوتنيك V" استطاعت تحييد فيروسات كورونا من السلالات الجديدة بما فيها "ألفا" (Alpha B.1.1.7)، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وسلالة "بيتا" (Beta B.1.351)، التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا، وسلالة "غاما" (Gamma P.1)، التي ظهرت لأول مرة في البرازيل، وسلالة "دلتا" (Delta B. 1.617.2) وسلالة (B.1.617.3) التي ظهرت لأول مرة في الهند، بالإضافة إلى السلالات (B.1.1.141) و(B.1.1.317) المحددة في موسكو.
 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن "سبوتنيك V" يحافظ على خصائصه الوقائية ضد السلالات الجديدة.
وبينت النتائج أن الانخفاض في مستوى النشاط المعطل لعقار "سبوتنيك V" لعدد من السلالات كان أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالبيانات التي نشرتها الشركات المصنعة للقاحات الأخرى، والتي سبق أن أكدت فاعلية عقاقيرها ضد الطفرات الجديدة من كورونا.
 
وقال ألكسندر غينسبيرغ، مدير مركز (غاماليا) للأبحاث في موسكو: "تظهر دراساتنا نتائج جيدة لفعالية لقاح "سبوتنيك V"  ضد السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). نتلقى المزيد والمزيد من البيانات حول قدرة الفيروس التاجي على التحول والتحول في جميع أنحاء العالم".
وتابع مدير المركز: "يعد "سبوتنيك V"، اليوم، واحدا من أكثر اللقاحات فعالية ضد كل من الوالد والسلالات الجديدة من فيروس كورونا، وذلك بفضل نهج فريد يعتمد على استخدام نواقل غدية مختلفة كأدوات توصيل".
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