مواد غذائية يفضل عدم تناولها في الطقس الحار

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نصحت أخصائية النظام الغذائي، ماغاريتا ماكوحا، الروس بالامتناع عن تناول الحلويات والقهوة والمنتجات المالحة والمدخنة في ظروف الطقس الحار.

جاء ذلك على لسانها في تدوينتها على موقع "سبير زدوروفي" الإلكتروني.

وقالت إن تلك المواد الغذائية تثير العطش ولا ترويه. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم في الجفاف، وتؤثر سلبا على الجراثيم المعوية، وتقلل من المناعة ويمكن أن تسبب الحساسية.

وأعادت الأخصائية إلى الأذهان أن البكتيريا المسببة للأمراض تتكاثر بسرعة هائلة في المنتجات الحلوة ذات المحتوى الكريمي.

ونصحت الأخصائية كذلك بالامتناع عن الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة والكربوهيدرات السريعة لأنها يمكن أن تسهم في زيادة الوزن، نتيجة انخفاض النشاط في ظروف الطقس الحار.

وأضافت أن القهوة يمكن أن تسبب أيضا الجفاف والضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، لأنها مدرة للبول وتزيد من كثرة خفقان القلب".

والكحول خطير أيضا، لأنه يزداد تأثيره السام على جسم الإنسان في الطقس الحار.