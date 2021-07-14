دراسة: مشروب "شعبي" يحرق دهون البطن العنيدة

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تعد الدهون التي تتمركز قرب الأعضاء الداخلية في الجسم، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، خطيرة للغاية، كما أن تراكمها يسبب مضاعفات لا يستهان بها.

ويمثل تراكم الدهون "الحشوية" عاملا مسببا لعدد من الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب.

وبحسب الخبراء في مؤسسة الأغذية الصحية الشهيرة "هولاند آند باريت"، فإن الكافيين يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن الحشوية بسرعة.

واستشهدت المؤسسة بدراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية، بحثت في الكافيين وآثاره على معدلات التمثيل الغذائي للأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، وأولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وأعطي المشاركون في الدراسة من ذوي الوزن الطبيعي قهوة تحتوي على كافيين يبلغ 8 مليغرامات لكل كيلوغرام من وزن جسم الشخص، ولاحظ الباحثون أن "معدل الأيض" أو التمثيل الغذائي، أي حرق السعرات الحرارية وتحويلها لطاقة، زاد بشكل ملحوظ خلال الساعات الثلاث التي أعقبت تناول الكافيين.

كذلك أعطي الذين يعانون من السمنة المفرطة قهوة بكافيين بنسبة 4 مليغرامات لكل كيلوغرام من وزن الجسم. ورصد الباحثون أيضا زيادة في "معدل الأيض"، حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وفي دراسة أخرى نشرت نتائجها في موقع "ريسيرتش غيت"، وأجريت على يابانيين يعانون من نسبة عالية من الدهون الحشوية، وأعطوا خلال 12 أسبوعا إما القهوة أو مشروبا "وهميا" بشكل يومي، تبين أن التغيرات في منطقة البطن ومحيط الخصر كانت أكبر لدى من تناولوا القهوة.