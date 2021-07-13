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كورونا ينتقل للحيوانات الأليفة من البشر بمعدلات عالية للغاية!

13
JULY
2021
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توصلت دراسة جديدة إلى أن القطط والكلاب الأليفة غالبًا ما تصاب بعدوى مرض كوفيد-19 من أصحابها، وفقا لما نشره موقع Live Science.

أعلن باحثون من جامعة جويلف الكندية أن نتائج اختبارات وتحاليل الأجسام المضادة لفيروس كورونا المُستجد، جاءت إيجابية لحوالي ثلثي القطط وأكثر من 40٪ من الكلاب، التي تعافى أصحابها من كوفيد-19، مما يعني أنها سبق أن أصيبت بالعدوى.


مدى شيوع العدوى
وعلى الرغم من أن الباحثين كانوا قد قاموا بتوثيق بعض حالات إصابة الحيوانات الأليفة بعدوى كوفيد-19 من أصحابها في السابق، إلا أنه لم يسبق أن تم تحديد بالضبط مدى شيوع انتقال العدوى من البشر إلى الحيوانات الأليفة.

قالت دكتور دوروثي بينزل، أستاذ علم الأمراض البيطرية في جامعة جويلف في أونتاريو بكندا، "إذا أصيب شخص ما بكوفيد-19، فإن هناك احتمالات كبيرة لانتقال العدوى إلى حيوانه الأليف". ونصح الباحثون مرضى كوفيد-19 بالابتعاد عن حيواناتهم الأليفة خلال فترة المرض والقابلية لانتقال العدوى، و"إبقاء الحيوانات الأليفة خارج غرفة النوم".

من البشر للحيوانات
تشير نتائج الدراسة، التي من المقرر تقديمها هذا الأسبوع إلى المؤتمر الأوروبي الافتراضي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية ECCMID 2021، إلى أن عدوى فيروس كورونا المُستجد على الأرجح تنتقل من البشر إلى الحيوانات الأليفة، وليس العكس، حيث أن مقارنة نسبة العدوى لدى الحيوانات الضالة والملاجئ كانت أقل وأن التفسير المحتمل هو أنها على اتصال أقل مع البشر مقارنة بالحيوانات الأليفة.

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