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تناولوا سمك السلمون.. 10 فوائد غذائية "غير مسبوقة"

13
JULY
2021
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سمك السلمون هو الوجبة الغذائية الأكثر غنى على وجه الأرض، لما يحتويه من عناصر غذائية شديدة التنوع.
 
واستعرض موقع "هليث لاين" الصحي أبرز الفوائد التي يجنيها الإنسان من تناول سمك السلمون، وهي على النحو التالي:
 
غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية: بخلاف معظم الدهون الأخرى، تعتبر دهون أوميغا 3 ضرورية،ويجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا يستطيع تكوينها، وهذه الدهون مهمة لمحاربة الالتهابات وخفض ضغط الدم.
 
مصدر جيد للبروتين: يساعد البروتين على بناء العضلات وحماية العظام وسرعة التعافي من الإصابات، وتحتوي 3.5 أونصة من سمك السلمون على 22-25 غراما من البروتين.
 
هل طعامك الصحي يؤثر على صحتك النفسية؟
 
 
غني بفيتامينات بي: إن 100 غرام من سمك سلمون تحتوي على مجموعة من فتيامينات بي، التي تعمل على تحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي وتحويل الطعام إلى طاقة.
 
يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في التحكم في ضغط الدم. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
 
معبأ بالسيلينيوم.. أظهرت الدراسات أن السيلينيوم يساعد في حماية صحة العظام ويقلل خطر الإصابة بالسرطان.
 
وتناول سمك السلمون والمأكولات البحرية الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم يؤدي إلى تحسين مستويات السيلينيوم في الدم.
 
 يحتوي على مضادات الأكسدة: يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل أكسدة الكوليسترول الضار.
 
يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب: ىيساعد تناول سمك السلمون بانتظام في الحماية من أمراض القلب، ومرد ذلك قدرة السلمون على زيادة دهون أوميغا 3 في الدم. كثير من الناس لديهم الكثير من أحماض أوميغا 6 الدهنية في دمائهم ، مقارنة بأوميغا 3، وعندما يتوقف توازن هذين الأحماض الدهنية ، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب
 
يساعد على التحكم بالوزن: مثل الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين، يساعد سمك السلمون على تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية وتجعلك تشعر بالشبع.
إلى جانب ذلك، يزيد معدل الأيض لديك بعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل السلمون، مقارنة بالأطعمة الأخرى.
 
يساعد في محاربة الالتهاب: يمكن أن يكون سمك السلمون سلاحا قويا ضد الالتهابات. يعتقد العديد من الخبراء أن الالتهاب هو السبب الجذري لمعظم الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.
 
يحمي صحة الدماغ: يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أن إدراج السلمون في نظامك الغذائي يحسن وظائف المخ.
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