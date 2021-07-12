لقاح كورونا.. "كلمات حاسمة" من فاوتشي بشأن الجرعة الثالثة

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قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، الاثنين، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بصورة كاملة، لا يحتاجون إلى جرعة ثالثة في هذا الوقت.

وجاء حديث فاوتشي في رد غير مباشر على إعلان شركة فايزر قبل أيام عن أن الوقت حان لجرعة ثالثة، في خطوة قالت إنها ترمي لتوفير حماية مناعية معزّزة للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين.

وأوضح فاوتشي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، مساء الأحد، أن الإدارة الأميركية لم تبلغ حتى الآن مواطنيها الذي تلقوا الجرعتين بالحاجة إلى جرعة معززة من اللقاح، بناء على البيانات الحالية.

وتابع: "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء تقولان الآن إنه بالنظر إلى البيانات والمعلومات المتوفرة لدينا، لسنا بحاجة لإعطاء الناس جرعة ثالثة".

وأضاف أن هناك دراسات جارية لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوصي بالجرعات المعززة ومتى، لكن في الوقت الحالي، لا جرعة ثالثة.

وكانت شركة فايزر أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها لاحظت تراجعا في المناعة التي يمنحها اللقاح، مشيرة إلى أنها تكثف جهودها في شأن الجرعة الثالثة التي ستنشر بيانات حولها قريبا.

وقالت الشركة أيضا إنها ستسعى للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء لجرعة معززة في أغسطس المقبل.