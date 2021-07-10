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ماذا يعرف اللبنانيون عن هذا متحور "دلتا" ؟

10
JULY
2021
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بسرعة كبيرة يتغلغل متحور دلتا بين دول العالم، وسط ظهور بعض الحالات حتى الان في لبنان، فماذا يعرف اللبنانيون عن هذا المتحور وكيفية الوقاية منه.

سؤال أجاب عنه المواطنون خلال جولة لاذاعة النور شملت بعض المناطق: "متحور دلتا هو متفرع من كوفيد 19، سريع الانتشار أكثر... متحور جديد فتاك وطريقة العدوى أكثر، ونحن نأخذ وقايتنا من قبل، كل ساعة نغير كمامة... اعتبر أنها تشبه بعضها، لكن الناس يجب أن تنتبه، وتقوم بالوقاية لتحافظ على نفسها وعلى أهلها وعلى ناسها... هذه الكورونا يشبه بعضه، لكنه مختلف، لا أعرف لكن أقدر أن الناس يجب أن تنتبه".

ولكن هل ما زالت نسبة الخوف كما هي لدى الناس منذ تسجيل اول حالة اصابة بكورونا في لبنان، كانت الاجابة: "اول شي كانوا متأثرين بها أكثر، التأثر خف كثيراً... صراحة لا أرى خوفاً، أرى مطاعم ملأى، وعدد كبير ممن يأرغلون، يركب في التاكسي من دون كمامة، أرى استهتاراً ولا أرى خوفاً... الخوف شي عادي، يوجد استهتار من الناس، تجربة مرينا بها، لكن الوضع العام الجديد يخيف، لم نجربه وإن شاء الله لا نجربه".

متحور دلتا الجديد هو الشغل الشاغل اليوم في الاوساط الطبية الا انه كغيره من اصناف كورونا، يستطيع المواطن تفاديها باعتماد المعادلة الوقائية الطبية: الكمامة، التعقيم، والتباعد الاجتماعي.

إذاعة النور 

 

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