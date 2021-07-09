رد أميركي على فايزر.. لا حاجة لجرعة ثالثة حالياً

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بعد ساعات من إعلان تحالف فايزر/بيونتيك نيته طلب ترخيص "خلال الأسابيع المقبلة" من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاحه المضاد لكوفيد-19، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا لتأمين حماية مناعية معززة للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية، بدت السلطات الصحية الأميركية حذرة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (سي دي سي) في بيان مشترك مساء الخميس إنهما تدرسان ما إذا كانت "هناك حاجة أم لا" لجرعة ثالثة من اللقاح، وفق فرانس برس.

كما أضافتا أن "الأميركيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معززة (ثالثة) في الوقت الحالي. نحن على استعداد لإعطاء جرعات معززة، في حال أظهر العلم أن هناك حاجة إليها وعندما يتحقق ذلك".

دلتا تفاقم الوباء

يأتي إعلان فايزر/بيونتيك بينما تؤدي المتحورة دلتا إلى تفاقم الوباء في آسيا وإفريقيا وتسبب ارتفاعاً بعدد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت الشركتان في بيان إن "معطيات تمهيدية للدراسة تدل على أن جرعة معززة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية تمنح أماناً ثابتاً عبر تفعيلها مستويات عالية من الأجسام المضادة"، بما في ذلك ضد متحورة بيتا التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وتابعتا أن هذه المستويات "أعلى بما بين خمس وعشر مرات" من تلك التي شوهدت بعد الجرعتين الأولى والثانية.

الاختبارات جارية

إلى ذلك أشارتا إلى أن لقاحهما أظهر نتائج جيدة في المختبر ضد متحورة دلتا، لذلك ستكون جرعة ثالثة قادرة على تعزيز المناعة ضدها أيضاً، موضحتين أن الاختبارات جارية "لتأكيد هذه الفرضية".

والمتحورة دلتا التي ظهرت في الهند أولاً هي الأشد عدوى منذ ظهور الوباء في بداية 2020. ودفع انتشارها ورفع القيود الصحية في عدد من دول العالم منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن "العالم بات في نقطة خطرة" بهذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم حتى الآن.