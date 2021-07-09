living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد التطعيم.. هذا ما يشعر به الملقّح إذا أصيب بكورونا

9
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رغم تهافت الحكومات والناس على التطعيم ضد كورونا، إلا أن أعراضاً تقليدية لا يزال يشعر بها الملقّح إذا أصيب بالفيروس، مع فرق بترتيب العوارض، وفق دراسة وضحت الفرق بين تلقي جرعة واحدة وجرعتين.
 
فالأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا لا يزالون أقل عرضة للإصابة بمرض خطير أو الوفاة من الفيروس، لكنهم لا يزالون يشعرون بالتعب إذا أصيبوا به.
 
بعض الاختلافات
يشار إلى أن الأعراض الشائعة المرتبطة بفيروس كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وفقدان أو تغير حاستي الشم والتذوق. غير أن دراسة الأعراض التي أجرتها شركة العلوم الصحية "زوي"، باستخدام التحليل المقدم من جامعة كينغز كوليدج في لندن ومساهمات من أكثر من 4 ملايين شخص على مستوى العالم، وجدت أن هناك بعض الاختلافات في كيفية تعرض الأشخاص للفيروس بعد تلقي جرعة واحدة أو جرعتين من اللقاح.
 
وقال الباحثون، بحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت"، إنه "بشكل عام، رأينا أعراضاً مماثلة لكورونا يتم الإبلاغ عنها من قبل الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين لم يتم تطعيمهم أيضاً"، لافتين إلى أنه "مع ذلك، تم الإبلاغ عن عدد أقل من الأعراض على مدى فترة زمنية أقصر من قبل الملقحين، مما يشير إلى أنهم كانوا أقل عرضة للخطر وتحسنوا بسرعة أكبر".
 
سمات لنزلات البرد
كما تعتبر الأعراض الأربعة الأولى التي أبلغ عنها المساهمون في دراسة "زوي كوفيد" للأعراض هي الصداع وسيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق - وكلها سمات لنزلات البرد.
 
وحسب دراسة "زوي" الأخيرة التي نُشرت في أواخر يونيو، بات المُطعمون بالكامل أكثر عرضة للإبلاغ عن العطس، بينما أصبحت الأعراض "التقليدية" كما هي موضحة على الموقع الحكومي البريطاني، مثل فقدان الشم وضيق التنفس والحمى، في أسفل القائمة.
 
لكن أهم الأعراض التي تم الإبلاغ عنها لأولئك الذين تناولوا جرعة واحدة من اللقاح كانت الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق والعطس.
 
أما بالنسبة لغير الملقحين، فتضمنت قائمة الأعراض بالترتيب: الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى والسعال المستمر.
 
كما أن السعال لم يعد المؤشر الأعلى للإصابة بـالفيروس للمطعمين بالكامل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout