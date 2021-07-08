11 سبباً تقض المضاجع.. بعضها مثير للدهشة!

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يعاني البعض من الأرق ويعرف الكثيرون أهمية الحصول على قدر كاف من النوم وفوائد النوم مبكرًا، لكن هناك الكثير من الأخطاء التي يقع فيها البعض وتؤدي لإصابتهم بالأرق دون أن يدركوا أنها سبب معاناتهم. يورد موقع WebMD في التقرير التالي نصائح للاستمتاع بنوم جيد وصحة أفضل:

1- احتساء القهوة

ينصح الخبراء بعدم احتساء أي مشروبات تحتوي على الكافيين بعد الساعة الثالثة عصرًا. ويحذر الخبراء من أن القهوة ليست مصدر الكافيين الوحيد وإنما يوجد أيضا في الشاي والصودا ومشروبات الطاقة والشوكولاتة.

2- تصفح الإنترنت

يمكن أن يكون أي ضوء اصطناعي سببًا لمواجهة مشكلة ما في الليل مع النوم. لكن "الضوء الأزرق" على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتليفزيون يؤثر سلبيًا بشكل خاص. ينصح الخبراء بإغلاق الشاشات الساطعة قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات لتجهيز الجسم للنوم.

3- القيلولة في وقت متأخر

إن الحصول على قيلولة يعد أمرًا رائعًا للحاق بقليل من النوم. ولكن يجب أن تكون قبل الساعة 3 عصرًا. لذا، ونظرًا لأنه لا يمكن الحصول على قهوة أو قيلولة، فإن البديل يمكن أن يكون رش الماء البارد على الوجه أو القيام بممارسة المشي السريع.

4- درجة حرارة الغرفة

ينبغي تجنب أن يكون الجو حارًا أو الرطوبة العالية في غرفة النوم. يجب أن يكون الجو لطيفًا بغرفة النوم لتجنب الأرق والاستمتاع بنوم هادئ هانئ.

5- تناول الطعام قبل النوم

في حالة الجوع، يجافي النوم العيون ولكن يجب تناول القليل المحتمل لسد الرمق. إن تناول وجبة كبيرة أو خفيفة يمكن أن يزيد من معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي ينتبه المخ أو ربما يصاب الشخص بعسر الهضم وتزداد احتمالات الإصابة بكوابيس.

6- بعض الأدوية

إذا كان من الضروري تناول الأدوية قبل النوم، فيجب التأكد من أن الأدوية الموصوفة لا تؤثر بشكل سلبي على جودة النوم.

7- عدم ممارسة الرياضة

إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام عادة ما تكون خطوة جيدة للاستمتاع بنوم وصحة أفضل. يمكن أن تعزز ممارسة الرياضة الحالة المزاجية وأن تقلل من القلق والتوتر بما يمهد الطريق للحصول على نوم هادئ، مع ضبط الساعة البيولوجية للجسم.

8- التمارين الرياضية قبل النوم

على الرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية مفيد من أجل الخلود إلى النوم بسهولة، إلا أن ممارسة الرياضة في وقت متأخر أو قبل موعد الدخول إلى السرير بقليل يؤدي إلى نتائج عكسية. ينصح الخبراء بأن يتم التوقف عن ممارسة الرياضة قبل الخلود إلى النوم بـ3 ساعات على الأقل.

9- التوتر والقلق

إن الاستغراق في التفكير بالعديد من الأمور التي يمكن أن يتسبب في الشعور بالتوتر أو القلق، يقض المضجع. يمكن أن يساعد التعود على كتابة قائمة بالمهام قبل التوجه إلى السرير بقليل من أهم الخطوات لإراحة العقل والاسترخاء، ومن ثم الاستغراق في النوم بعمق.

10- الجدل بعد العشاء

يحذر الخبراء من خوض مناقشات صعبة أو غاضبة في وقت متأخر من الليل، لأنها يمكن أن تحفز الهرمونات التي تبقي الشخص مستيقظًا. يمكن تأجيل أي محادثات صعبة لساعات النهار. يمكن أن يساعد القيام بقراءة كتاب أو الاستماع لموسيقى هادئة أو الاستحمام بالماء الساخن على الاسترخاء والحصول على قسط جيد من النوم بعدها.

11. الكثير من الماء

إن تناول كميات كبيرة من مياه الشرب قبل النوم يؤثر على جودته. يضطر الشخص للذهاب إلى الحمام عدة مرات أثناء الليل. ينصح الخبراء بتوزيع الكمية المطلوب شربها على مدار اليوم وبدون إسراف لتجنب النوم المتقطع.