living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصحة العالمية: متغير "دلتا" نوع مختلف من المخاوف والقلق

6
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وصفت دكتورة ماريا فان كيركوف، كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيد-19 والمتخصصة في الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، متغير "دلتا" بأنه نوع مختلف من المخاوف التي تقوم منظمة الصحة العالمية بتتبعها ومراقبها في جميع أنحاء العالم.
 
وقالت دكتورة ماريا إنه نوع مختلف من القلق لأننا نعلم أنه زاد من قابلية انتشار العدوى، طبقًا لما ورد في بيانات مثبتة من العديد من البلدان.
 
جاء ذلك خلال لقاء أجرته معها فيسميتا جوبتا سميث، في الحلقة رقم 45 من برنامج "العلوم في خمس"، الذي تبثه منظمة الصحة العالمية على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
 
منتشر في 96 دولة
وأوضحت دكتورة ماريا أن خبراء منظمة الصحة العالمية يعلمون أنه عند تحديد متغير دلتا، فإنه ينطلق بسرعة وينتشر بين الأشخاص بشكل أكثر كفاءة حتى من متغير "ألفا"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في ديسمبر 2020-يناير 2021، مضيفة أنه تم حتى الآن رصد متغير دلتا في 96 دولة، ومن المتوقع أن يستمر متغير دلتا في الانتشار.
 
4 عوامل وراء الزيادة في المصابين
وشرحت دكتورة ماريا أن هناك عددا من العوامل التي تساهم في زيادة انتقال العدوى حول العالم، يأتي على رأسها المتغيرات المثيرة للقلق، ومن بينها متغير دلتا. أما العامل الثاني فهو زيادة في الاختلاط والحراك الاجتماعي في العديد من دول العالم، مما يزيد من عدد الاتصالات بين الأفراد. ويعد العامل الثالث هو الاسترخاء أو الاستخدام غير المناسب للصحة العامة والتدابير الاجتماعية، على الرغم من أن تدابير الصحة العامة والاجتماعية تمنع العدوى وتحد من انتقال الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين وتنقذ الأرواح. فيما يمكن أن يكون العامل الرابع هو التوزيع غير المتكافئ وغير المنصف للقاحات. ومن ثم فإن العالم لا يزال عرضة إلى حد كبير للإصابة بالعدوى بفيروس كورونا المُستجد ومتغيراته المثيرة للقلق ومن بينها سلالة دلتا المتحورة.
 
تقييم المخاطر
قالت دكتورة ماريا إن معرفة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص تساعد على اتخاذ التدابير الاحترازية لتقليل المخاطر يوميًا. إن هناك العديد من الخطوات، التي يمكن أن يقوم بها كل شخص بنفسه للحماية والحفاظ على سلامة أسرته وأحبائه من هذا الفيروس وسلالاته المتحورة ومن بينها متغير دلتا.
 
إجراءات ضرورية
أكدت دكتورة ماريا على ضرورة التأكد من نظافة اليدين وارتداء الكمامات الواقية، مع مراعاة أن تغطي الأنف والفم، وأن تكون اليدين نظيفتين عند ارتداء وخلع الكمامات الواقية. وأضافت أن تجنب الأماكن المزدحمة، والحفاظ على مسافة تباعد جسدي بين الشخص والآخرين، مع الحرص على توافر التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة، من خلال فتح نافذة أو نافذتين بحيث يكون هناك تدفق جيد للهواء.
 
الحالات المرضية الشديدة والوفيات
وشرحت دكتورة ماريا أن اتخاذ كل هذه الإجراءات سيؤدي إلى تقليل احتمالية التعرض للفيروس وتقليل احتمالية الإصابة بالعدوى. كما أشارت إلى أنه من الضروري الحصول على اللقاح عندما يحين الدور أو تتاح الفرصة لأي شخص، قائلة: "نحن نعلم أن اللقاحات فعالة بشكل لا يصدق في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة. لذا، عندما تتاح الفرصة للحصول عليها لابد من اغتنامها والعودة للحصول على الجرعة الثانية في الموعد المحدد فيما يتعلق باللقاحات ذات الجرعتين لضمان الوقاية الكاملة من الإصابة بالحالات المرضية الشديدة أو الوفاة.
 
تكتيك وقائي ديناميكي
وفي إجابة على سؤال وجهته فيسميتا جوبتا سميث حول ما إذا كانت تكتيكات الإجراءات الوقائية يتم تغييرها اعتمادًا على المواقف والمواقع، على سبيل المثال، إذا كان الشخص في بلد أو مدينة بها نسبة تطعيم عالية، أو به نسبة مرتفعة للإصابة بالعدوى، قالت دكتورة ماريا فان كيركوف إنه لم يتم تطعيم الكثير من الأشخاص حول العالم أو إنهم لم يتلقوا بعد دورة التطعيم الكاملة. وبالتالي، تظل احتمالات الإصابة بالعدوى قائمة كما تبقى هناك احتمالات باستمرار الإصابة بحالات مرضية شديدة والوفاة. ويعد هذا هو السبب في أن منظمة الصحة العالمية تواصل التوصية باتباع نهج شامل باستخدام جميع الإجراءات الاحترازية وارشادات الصحة العامة والوقائية لمنع الإصابة بالعدوى في المقام الأول، ولعدم نقلها إلى الآخرين إذا حدث أن أصيب الشخص بكوفيد-19.
 
وقالت دكتورة ماريا إن الوضع الديناميكي في الوقت الحالي يتمثل في مواصلة الالتزام وتعزيز الالتزام بجميع التدابير الاحترازية المتاحة، مع مراعاة اتباع الإرشادات المحلية الصادرة في منطقة إقامة كل شخص وأن يتأكد من أنه يسيطر على كل ما يقوم به يوميًا لتقليل فرص الإصابة بالعدوى.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout