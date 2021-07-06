ماذا نفعل عند الشعور بالنعاس بعد الأكل؟

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أعلن الدكتور بافل بارانوف، أخصائي الغدد الصماء، أن تناول الطعام غالبا ما يسبب النعاس. فما هي طبيعة هذه الحالة وكيف يمكن مكافحتها؟.

ويشير الدكتور بافل بارانوف في مقابلة مع مجلة Men's Health، إلى ضرورة الانتباه لعمل الدماغ وإفراز مادة الأوركسين.

ويقول، "يوجد في دماغ الإنسان قسم يسمى تحت المهاد "الهايبوثلاموس" يفرز من بين الأشياء الأخرى، مادة تسمى الأوركسين، التي تؤثر في اليقظة والانفعال والشهية".

ويضيف، وهذه المادة تحفز الجوع. وتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات يؤدي بدوره إلى كبح نشاط مادة الأوركسين، ما يسبب الشعور بالنعاس.

وينصح الأخصائي، للتخلص من الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام بعدم تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات في وجبة واحدة، بل يوصي بتوزيعها على وجبات الطعام اليومية مع مراعاة توازنها مع الدهون، وتنظيم مستوى السكر في الدم. ويؤكد على أن الوزن الزائد يؤثر سلبا في نشاط مادة الأوركسين.