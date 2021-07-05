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آسيا: نتائج ناشئي لبنان في "الطائرة الشاطئية"

5
JULY
2021
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لم يحالف الحظ  بعثة الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الشاطئية للناشئين(مواليد 2003 وما بعد)  في بطولة آسيا التي تقام في تايلاندا و تشارك فيها ثماني دول وهي اوستراليا ، إيران ، قطر ، اندونيسيا ، كازاخستان ، الفيليبين ، لبنان و تايلاندا .
 
وشاءت الظروف ان يخسر الفريقان اللبنانيان "على المنخار" امام الفرق التي واجهاها ببسالة في أول مشاركة لناشئي لبنان في بطولة قارية مؤهلة الى بطولة العالم  .ومما زاد في الطين بلّة اصابة عمر أبي كرم في المباراة الهامة أمام تايلاندا(ب) وكان لبنان يتجه الى فوز أكيد لولا الاصابة التي تعرض لها ابي كرم في الوقت القاتل من المجموعة الثالثة.
 
وتمثّلت  كل دولة بفريقين "أ" و"ب"  بمجموع 16 فريق يتأهل منهم خمسة فرق الى بطولة العالم التي تستضيفها ايضاً تايلاندا من 14 الى 19 ايلول المقبل.وضمّت البعثة اللبنانية منير شاهين (رئيساً)، المهندس مارك ابي كرم (ادارياً)،موسى موسى،جايسن نجار،جوزيف شاهين وعمر ابي كرم (لاعبين).في المباراة الأولى، فازت كازاخستان(أ) على جايسن نجار وعمر ابي كرم(لبنان) (2-1) وبصعوبة في مباراة صاخبة وعاصفة .وجاءت نتيجة المجموعات (27-25)(18-21)(15-13).
 
وفي المباراة الثانية فازت اوستراليا على جوزيف شاهين وموسى موسى(2-0) كالآتي:(21-16)(21-16).وفي المباراة الثالثة فازت تايلاندا(ب) على عمر ابي كرم وجايسن نجار(لبنان) بصعوبة ايضا(2-1) كالآتي:(21-19)(18-21)(15-13).وفي المجموعة الثالثة والأخيرة تعرّض ابي كرم الى اصابة في  قدمه وتحامل عليها وأكمل المباراة مصاباً.وفي المباراة الرابعة ،فازت تايلاندا(أ) على جوزيف شاهين وموسى موسى(لبنان)(21-19)(21-19).وفي مباراته الأخيرة خسر لبنان امام أندونيسيا(0-2) كالآتي:(18-21)(19-21).
 
وفي اتصال مع رئيس البعثة اللبنانية منير شاهين الموجود في تايلاندا اوضح ان اللاعبين اللبنانيين قدموا مستوى جيد وخسروا المباراة تلو المباراة بصعوبة مضيفاً ان اصابة اللاعب عمر ابي كرم  وقفت عائقاً امام تحقيق الفوز على تايلاندا مشيراً الى ان البعثة ستعود الثلاثاء الى بيروت.
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