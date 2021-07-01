طبيب يحذر من خطر قاتل لملح الطعام

A + A -

حذر الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف من الإفراط باستهلاك الملح، لأنه قد يصبح سببا للإصابة بالسرطان أو الجلطة الدماغية.

ويقول مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، "عمليا نستهلك 12 غراما من ملح الطعام يوميا بدلا من خمسة غرامات المقررة. وأما من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم والذين أعمارهم فوق 50 سنة فعليهم عدم استهلاك أكثر من 2.5 غرام في اليوم".

ويضيف مؤكدا، بأن استهلاك كمية أكبر من الملح ربما تكون له عواقب وخيمة.

ويقول، "فائض الملح ينخرنا ويؤدي إلى الإصابة بالسرطان والجلطة الدماغية".

ويشير مياسنيكوف، إلى أنه بعد أن قلل من استهلاك الملح في نظامه الغذائي اليومي أصبح يعاني أقل من الوذمة.

ويضيف، يمكن استبدال الملح مع الحفاظ على مستوى الصوديوم في الجسم، بالملح السائل الذي فيه نسبة عالية من الصوديوم. ومع ذلك أنصح باستبعاد جميع أنواع الملح من النظام الغذائي.