مكونات لا تفسد في مطبخك.. لكن إياك والرطوبة!

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أغلب المنتجات في متجر البقالة تكون عادة مصحوبة بملصق صغير يخبرك بمدة صلاحيتها وما إذا كان عليك أن تستخدمها قبل تاريخ معين أم لا، وهذا أمر بديهي وعادي.

إلا أن الغريب أن تعرف أن هناك العديد من مكونات المطبخ التي لربما تبقى متاحة الاستخدام أشهر طويلة أو حتى سنوات، دون أن تنتهي صلاحيتها، وذلك وفقاً لموقع onlymyhealth، ومن بين تلك المواد:

الأبيضان.. وهما الملح والسكر

فقد كشفت دراسة أن السكر وهو أحد مكونات المطبخ الأكثر شيوعا التي يتم استخدامها يوميا تقريبا، تماما كالملح، ويجب تخزينه في علبة مناسبة، والتأكد من عدم استخدام ملعقة مبللة لأخذ بعض منه، فإذا تم إبعاد السكر عن الرطوبة، فيمكن له أن يبقى سنوات دون أن يتلف.

مع الإشارة إلى وجوب تخزين أنواع السكر الأبيض والبني في وعاء محكم الإغلاق، خوفاً من الرطوبة.

والملح أمره مشابها، فهو عامل منكه لنظامنا الغذائي الأساسي، ويستخدم أيضا للحفاظ على المواد الغذائية الأخرى، لذا فهو يلعب دور المادة الحافظة الطبيعية.

ويعمل الملح على تجفيف البكتيريا، فإذا قمنا بتخزينه بشكل صحيح، فيمكن استخدامه لسنوات.

الأرز الأبيض

هناك أبيض رابع، وهو الأرز الأبيض، والذي يعتبر من الأطعمة الأخرى التي لا تنتهي صلاحيتها، ومع ذلك، يجب دائما تخزينه في وعاء محكم الإغلاق.

كما يمكن تخزين كمية جيدة من الأرز في وعاء كبير والاحتفاظ ببعض منه في وعاء أصغر يمكن استخدامه يوميا لطهي الطعام، لأن الوعاء الكبير سيحمي الأرز من الرطوبة التي قد تتسبب بتلفه.

نشا الذرة

تستخدم نشا الذرة في الغالب لتثخين المرق (أي زيادة قوامه سماكة، وصنع الصلصات والحساء، وهو مكون آخر يمكن أن يستمر لسنوات دون أن يفسد، لكن عليك التأكد من عدم تعرضه للبلل بأي ثمن.

كما يجب تخزين نشا الذرة في مكان بارد وجاف، ويمكن أن تبقى صالحة للاستخدام لسنوات، ولكن فقط إذا تم إبعادها عن أي رطوبة، وفي عبوة محكمة الإغلاق.

صلصة الصويا

العسل

أما المكون الرابع فهو العسل، فإن للعسل فرصة في أن يتبلور أي أن يتجمد بمرور الوقت، إلا أنه لن يصبح فاسدا، فهو يعتبر مقاوما قويا للتلف ويتكون من نحو 17% من الماء، وهي نسبة لا تسمح للبكتيريا والفطريات بالنمو.

كما يعمل العسل كمادة حافظة ويعمل أيضاً تجفيف البكتيريا، وإذا ما تجمد فما عليك إلا تسخينه قليلا.

الخل

والخل أيضاً، فهو عنصر مطبخ آخر لا تنتهي صلاحيته، بل يعتبر منتجا هاماً يستخدم لحفظ العديد من الأطعمة.

ويمكن أن يستمر الخل الأبيض وخل التفاح وخل الأرز والعديد من أنواع الخل الأخرى لسنوات، دون الحاجة إلى تبريدها أيضا، فهذه السوائل حمضية بطبيعتها.

صلصة الصويا

وأخيراً، هناك صلصة الصويا غير مفتوحة، فهي تبقى سنوات وسنوات دون أن تتلف، حتى يمكن لها أن تدوم مدى الحياة، أما إذا تم فتح زجاجة الصلصة، فيمكن تخزينها في الثلاجة لمدة 2-3 سنوات تقريبا، وذلك لأن تلك الصلصة تحتوي على كمية كبيرة من الملح والذي يعمل بعد ذلك كمواد حافظة طبيعية ممتازة.

الجدير ذكره أن العديد من المطاعم الآسيوية يتعين عليها استخدام كمية كبيرة من صلصة الصويا كل يوم ولكنها لا تفسد.