نصائح "ذهبية".. أطعمة تضمن الشبع دون "إفساد الحمية"

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يحرص من يتبعون الحميات الغذائية على التقليل من الطعام، لأن كل وجبة يتناولونها تضيف عددا من السعرات الحرارية إلى الجسم، لكن خبراء الصحة، يوصون ببعض الأطعمة التي تجعلك تشعر بالشبع، دون تعريضك لمراكمة الدهون أو زيادة الوزن.

وبحسب قناة "Gravity Transformation" المختصة في إرشادات الحمية والتمارين الرياضية، فإن من يتبعون الحمية يمكنهم أن يتناولوا بعض الأطعمة دون أن يشعروا بتأنيب الضمير.

ويمكن تناول بعض الأطعمة باستمرار، خلال فترة الحمية، لأنها لا تضيف عددا كبيرا من السعرات، مثل الخيار، لأن 97 في المئة من هذه الثمرة عبارة عن ماء، وبالتالي، فهي تشعرك بالشبع دون ضرر.

وإذا تناولت 100 غرام من الخيار فإنك لن تستهلك سوى 15 سعرة حرارية فقط، وهذا ينطبق أيضا على البطيخ، لأنه يضم نسبة عالية من السوائل، أما مذاقه الحلو فبفضل السكر الطبيعي غير المضاف.

ويمكنك أن تستمتع أيضا بقطع "المخلل"، لأن 100 غرام منها لا يحتوي إلا على 11 سعرة حرارية، أما الصوديوم الذي يوجد فيه بنسبة عالية ويؤدي إلى زيادة السوائل في الجسم، فليس مشكلة كبرى، لأن التخلص من تلك السوائل المحتبسة لا يحتاج جهدا مضنيا.

ويمكن أيضا لمن يحرص على تفادي السعرات، أن يحضر طبقا من سلطة الخس، لأن مئة غرام من هذه الأوراق المفيدة لا يتجاوز 17 سعرة حرارية.

وإذا سئمت من السلطات وبعض الفواكه، فبإمكانك أيضا أن تحضر شوربة ساخنة، وتستمع بمذاقها، دون أن تربك الحمية التي تتبعها.

ويقترح الخبير الرياضي والصحي، ماستر بوسترناك، تحضير شوربة من حبات الطماطم (البندورة) فقط، من خلال طهوها في الماء، ثم طحنها، لأنها سعراتها الحرارية قليلة جدا.

وبما أن الشوربة تحتاج إلى البهارات حتى يصبح مذاقها سائغا، فبوسع من يحضر هذه الشوربة أن يضيف بعض النكهات، لكن شريطة تفادي الزيوت التي ترفع مستوى الدهون.

ويشرح الخبير أن 100 غرام من البندورة لا تحتوي إلا على 18 سعرة حرارية، وهذا معناه أن الحمية وتقليل السعرات لا يعنيان التضور جوعا بالضرورة.