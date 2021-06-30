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شديد العدوى ويضعف اللقاحات.. تفاصيل عن المتحور دلتا

30
JUNE
2021
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ينتشر المتحور "دلتا" من فيروس كورونا كالنار في الهشيم في دول عدة حول العالم، ويحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات اعتباراً من هذا الصيف في حال لم يتم لجمه بسرعة، خصوصاً أن فاعلية اللقاحات تنخفض بدرجة ضئيلة في منع الاستشفاء لدى المصابين به.
 
وفي هذا الإنفوغراف يوضح ما نعرفه عن المتغير الشرس، وأين ينتشر، وعدد الإصابات به، ولماذا يسبب قلقاً أكبر من النسخ الأخرى لفيروس "كورونا"، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
 
وبات المتحور الجديد الذي رُصد للمرة الأولى في الهند، شديد العدوى ومنتشراً في 85 بلداً على الأقل، ما يزيد المخاوف من موجات وبائية جديدة رغم حملات التطعيم، ويُبعد احتمال العودة إلى الحياة الطبيعية.
 
كما يُعد هو الأكثر عدوى من بين أي فيروس من سلالة كورونا التي تم تحديدها حتى الآن، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وينتشر بسرعة للغاية في جميع أنحاء العالم، ويتسبب في إدخال المصابين إلى المستشفيات بنسبة أكبر، كما تنخفض فاعلية اللقاحات بدرجة ضئيلة أمامه.
 
وبناء على أبحاث بريطانية، تبلغ نسبة فعالية لقاح "فايزر" 88% في الحماية من الأعراض المصاحبة للإصابة بالمتحور "دلتا"، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 33% لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح نفسه.
 
لقاحات الصين أقل فاعلية
في المقابل، أعلن باحث صيني مرموق في مكافحة الأمراض لوسائل الإعلام الحكومية، أن الأجسام المضادة الناتجة عن لقاحين صينيين لكوفيد-19 أقل فاعلية مع سلالة دلتا المتحورة مقارنة بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا، لكن الجرعات لا تزال توفر حماية.
 
ودون تسمية اللقاحين، قال فنغ إنهما يندرجان في فئة اللقاحات الخاملة، والتي تحتوي على فيروسات كورونا "ميتة" لا يمكنها التكاثر في الخلايا البشرية.
 
يشار إلى أن خمسة من أصل سبعة لقاحات طورتها الصين هي لقاحات خاملة وتشمل لقاحي سينوفاك وسينوفارم.
 
أوقفوا كوفيد 19!
وقبل أيام، دعا مدير منظمة الصحة العالمية، إلى وقف انتشار كوفيد 19، لتتوقف ظهور المتحورات.
 
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس الجمعة، إن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا هي إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم. مضيفاً "الأمر ببساطة: مزيد من العدوى يعني المزيد من السلالات. وقليل من العدوى يعني القليل من السلالات".
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