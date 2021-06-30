living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة تزعم: تناول وجبة سكرية خفيفة بمجرد الاستيقاظ قد يساعد على حرق الدهون!

30
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
زعمت دراسة جديدة أن تناول وجبة خفيفة سكرية على الإفطار يمكن أن يكون له في الواقع "فوائد غير متوقعة" من خلال مساعدة جسمك على حرق الدهون.
 
وأعطى الباحثون في بوسطن، ماساتشوستس، 100 غرام من شوكولاتة الحليب لـ 19 امرأة بعد انقطاع الطمث في غضون ساعة واحدة بعد الاستيقاظ وساعة واحدة قبل وقت النوم. واستخدموا شوكولاتة الحليب القياسية التي تحتوي على 18.1 غرام من الكاكاو.
 
وبشكل مثير للدهشة، اكتشف الفريق أن تناول شوكولاتة الحليب في الصباح أو في الليل لم يؤد إلى زيادة الوزن، على الأرجح لأنه كان بمثابة مثبط للشهية.
 
وفي الواقع، تبين أن تناول شوكولاتة الحليب خلال ساعات الصباح يساعد على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم. وربما كان هذا بسبب المواد الكيميائية المفيدة التي تسمى الفلافانول الموجودة بشكل طبيعي في الكاكاو والتي تزيد من أكسدة الدهون.
 
ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على النساء بعد انقطاع الطمث، لذلك ينبغي إجراء مزيد من الدراسات مع الرجال والنساء الأصغر سنا لتأكيد هذه النتائج، كما يقول الباحثون.
 
ويقول خبراء آخرون إنه للأسف بالنسبة لمحبي الشوكولاتة، فإن محتواها العالي من الدهون والسكر يعني أنه يجب تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.
 
وأجرى الدراسة خبراء في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، بالاشتراك مع محققين في جامعة مورسيا في إسبانيا.
 
وكانت الدراسة مفاجئة بشكل خاص لأنها استخدمت شوكولاتة الحليب، والتي تشتهر بالمساهمة في زيادة الوزن بسبب محتواها العالي من الدهون والسكر والسعرات الحرارية.
 
وارتبطت عادة تناول الشوكولاتة بانتظام بزيادة الوزن على المدى الطويل، خاصة عند النساء بعد سن اليأس اللائي يمكن أن يكن عرضة لزيادة الوزن.
 
وكشفت التجارب أيضا أن تناول الشوكولاتة في الصباح أو في المساء كان قادرا على التأثير على الجوع والشهية.
 
ومن المثير للاهتمام أن سجلات النوم أظهرت أن تناول الشوكولاتة في الليل تسبب في زيادة انتظام فترات النوم مع تباين أقل في بداية النوم، مقارنة بتناول الشوكولاتة في الصباح.
 
وتتبع الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة FASEB، بحثا حديثا آخر حول الفوائد المحتملة لتناول الكاكاو، المكون الأساسي في الشوكولاتة.
 
وفي وقت سابق من هذا العام، وجد العلماء في جامعة كولومبيا أن استهلاك الكاكاو مرتبط بتحسين الأداء في مهام التعلم القائمة على القوائم.
 
وكان هذا بسبب الفلافانول، المتوفر بكثرة في حبوب الكاكاو والشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على مستويات عالية من الكاكاو الصلب. ويميل الفلافانول إلى أن يكون أقل في شوكولاتة الحليب.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout