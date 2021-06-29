living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احذر شعور النعاس أثناء النهار.. "علامة لمشكلة خطيرة"

29
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في حين يشعر الكثيرون بالنعاس خلال النهار، معللين ذلك بقلة النوم، قد تكون هذه الظاهرة التي تفاجئ بعض الأشخاص عند ذروة العمل، بادرة عن أسباب صحية ومضاعفات مرضية قد تلحق بك بالمستقبل.
 
في هذا الشأن، كشف أخصائي أمراض الكبد الروسي الدكتور دميتري موناخوف، أن ظاهرة النعاس أثناء فترة النهار والأرق ليلاً قد تكون إشارة لوجود مشكلات في الكبد، وذلك وفق تقرير لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، أمس الاثنين.
 
وأوضح في حديث تلفزيوني قائلا "ما الذي يقلق المريض؟ هذه متلازمة الوهن النباتي المعروفة؛ ضعف، خمول وهن. هذه العلامات تظهر على شكل نعاس في النهار وأرق ليلا، وهي تشير إلى مشكلات في الكبد".
 
كما أضاف "تشير علامات أخرى مثل اصفرار الجلد وبياض العين والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة اليمنى أسفل الضلع، إلى وجود مشكلات في الكبد".
 
وأكد التقرير أن وظيفة الكبد تكمن في عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم، وتحدث اضطرابات وظائف الكبد نتيجة عدة عوامل مثل الفيروسات أو تعاطي الكحول أو الإصابة بالسمنة التي ينتج عنها مرض الكبد الدهني، بجانب العوامل الوراثية الأخرى.
 
 
فشل الكبد
وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات إلى تلف الكبد الأمر الذى يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة.
 
ومن بين العلامات أيضا التي تدل على حدوث اضطرابات بالكبد تورم في الساقين والكاحلين وأن يكون لون البول غامقا، وفقدان الشهية والإصابة بالكدمات بسهولة.
 
إلى ذلك، أوصى الطبيب الروسي بضرورة اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الكبد وحمايته، وتناول أوميجا3 والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وممارسة النشاط البدني لتجنب ظاهرة النعاس خلال النهار والحفاظ على صحة الكبد.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout