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لمحبي الشوكولاتة.. الكاكاو يحسن البصر والذاكرة

29
JUNE
2021
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في بشرى سارة لمحبي الشوكولاتة، أكدت دراسة جديدة من إسبانيا أن مسحوق الكاكاو قد يساعد في تحسين حدة البصر، والذاكرة لدى الشباب الأصحاء.
 
ووجد علماء من جامعة مدريد كومبلوتنس (UCM) و( ICTANA ) معهد علوم وتكنولوجيا التغذية والتغذية CSIC، أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو لها تأثير محفز للجهاز العصبي، ما يؤثر على تحسين الانتباه والذاكرة البصرية وحدة البصر، وفق ما نشرته مجلة Functional Foods.
 
كما تناول المتطوعون كوباً من الحليب مع الكاكاو أو التوت أو مشروبًا بدون نكهة في ثلاث وجبات منفصلة لتحديد حدة البصر. وتم وضع مخططات الحروف على بعد أربعة أمتار من المشاركين، التي تم عرضها في ظروف الإضاءة العالية والمنخفضة.
 
ولضمان دقة نتائج البحث، أجرى المختصون بشكل مبدئي سلسلة من المقابلات والاختبارات للتأكد من عدم وجود أي عيوب وأمراض لدى المتطوعين.
 
من جانبها، قالت المؤلفة المشاركة سونيا دي باسكوال تيريزا "نحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث الإضافية كدليل على المفهوم لتأكيد أن التأثير حقيقي وأن النتائج يمكن تطبيقها على تطوير المنتجات التي يمكن أن تساعد في تحسين حدة البصر والانتباه لدى مجموعات سكانية معينة".
 
وفي هذه الدراسة قام العلماء بفحص تأثيرات نوعين من البوليفينول الغذائي على الجسم (الفلافانول في الكاكاو والأنثوسيانين في التوت الأحمر).
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