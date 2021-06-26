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تحذير أمريكي من "إصابة نادرة" بالتهاب في القلب بعد تلقي لقاحي كورونا

26
JUNE
2021
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أضافت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية، يوم الجمعة، تحذيرا إلى التعليمات المصاحبة لتلقي جرعات لقاحي "فايزر/بايونتيك" و"موديرنا" المضادة لـ"كوفيد-19"، للإشارة إلى الخطر النادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي اللقاح.
 
وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، إنه بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول، إن تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب ولا سيما بعد الجرعة الثانية ومع ظهور الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم.
 
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تم الإبلاغ عن أكثر من 1200 إصابة بالتهاب في عضلة القلب من بين نحو 300 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها.
وكانت الإصابات أعلى بشكل ملحوظ على ما يبدو بين الذكور وخلال الأسبوع الذي يلي جرعة اللقاح الثانية.
 
وحددت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 309 حالات دخول إلى المستشفى بسبب التهاب القلب بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما وخرج 295 منهم من المستشفى.
 
وتقوم هيئات تنظيم الصحة في عدة دول بالتحقيق في حالات إصابة بالتهاب عضلة القلب تم اكتشافها بشكل متكرر بين شبان بعد تلقي جرعة من لقاح "فايزر" أو "موديرنا".
 
ولم ترد شركتا "فايزر" و"موديرنا" بعد على طلبات للتعليق على ذلك.
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