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اختبار دم جديد يكتشف السرطانات بين الأشخاص قبل ظهور أي أعراض

26
JUNE
2021
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طورت شركة «غريل» في كاليفورنيا تحليلا للدم يمكنه كشف أكثر من 50 نوعًا من السرطان، ويمكن استخدامه كأداة فحص لمن هم فوق الخمسينيات من العمر. حسبما أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية.

وأعلنت الشركة أن وزارة الصحة البريطانية ستبدأ تجريب اختبار «غريل» للكشف عن السرطان، على 140 ألف شخص هذا العام. وإذا نجح ذلك، فسيتم استخدامه لملايين المرضى بحلول عام 2025.

وأظهر بحث نُشر في مجلة «Annals of Oncology» أن الاختبار الذي أنشأته شركة «غريل» في كاليفورنيا، اكتشف السرطان بدقة ، قبل ظهور أي أعراض أو علامات للإصابة بهذه الأمراض.

 كشف الاختبار عن 65.6 في المائة من السرطانات التي تنطوي على أورام صلبة بدون خيارات فحص، مثل سرطان المريء والكبد والبنكرياس.


وبالنسبة لأولئك الذين يكون الفحص ممكنًا، بما في ذلك سرطان الثدي والأمعاء وعنق الرحم والبروستاتا كانت نسبة الاختبار 33.7 في المائة، ولسرطانات الدم 55.1 في المائة.

يتضمن الاختبار البحث عن الحمض النووي الخالي من الخلايا (cfDNA) الذي تفرزه الأورام في الدم. والبحث عن تغييرات كيماوية تدل على ما يحدث لأجزاء من الشفرة الجينية للخلايا قد تتسرب إلى الدم من الأورام السرطانية، يتعرف من خلال برنامج ذكاء اصطناعي أيًا من هذه التغييرات يشير إلى وجود السرطان وأين يحتمل وجوده في الجسم.

وقالت الشركة إن نتائج الاختبار ستكون متاحة في غضون عشرة أيام.

قال بيتر جونسون، المدير الإكلينيكي الوطني للسرطان: «تقدم هذه الدراسة دليلًا إضافيًا على أن اختبارات الدم مثل هذه يمكن أن تساعد في تحقيق هدفها الطموح المتمثل في العثور على ثلاثة أرباع السرطانات في مرحلة مبكرة».


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