living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير

25
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فيما يؤكد خبراء التغذية أن النساء يجب أن يستهلكن 24 غراما من السكر فقط يوميا، بينما يسمح للرجال بما يصل إلى 36 غراما، قد يفاجأ الكثيرون منا أن ما نستهلكه أعلى من ذلك بكثير.
 
ورغم أن بعض الأطعمة أو المشروبات معروفة باحتوائها على كميات كبيرة من السكر، كالمشروبات الغازية إذ تحتوي العلبة الواحدة من الصودا على 40 غراما من السكر تقريبا.
 
إلا أن كثيرين لا يدركون أن علبة الطماطم على سبيل المثال يمكن أن تختزن ما يصل إلى 20 غرامًا، كما أن أطعمة عدة أخرى قد تخفي بداخلها كميات ضخمة من السم الأبيض. وفيما يلي بعض من تلك الأطعمة، بحسب ما نقل موقع "brightside" الأميركي.
 
1- الطماطم المعلبة:
يعتقد الكثيرون أن معلبات الطماطم صحية ولكن هذا غير صحيح، فمحتوى السكر في علبة واحدة منها يمكن أن يغطي فعليا الكمية اليومية المطلوبة، لاسيما في الصلصات التي ترتكز على الطماطم، حيث يستخدم السكر لموازنة حموضتها.\
 
2- اللبن قليل الدسم:
وفي حين أن الأطعمة قليلة الدسم قد تغري أولئك الذين يبحثون عن أسلوب حياة صحي، إلا أنها ليست كلها كذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزبادي.
 
إذ تحتوي عبوة الزبادي كامل الدسم على 4.7 غرام من السكر، في حين أن عبوة اللبن اليوناني يمكن أن تحتوي ما بين 6 إلى 12 غرامًا من السكر.
 
وتستخدم إضافة السكر في الخيارات قليلة الدسم لتعويض فقدان النكهة والاتساق الناتج عن الدهون، وتحتوي العديد من أنواع الزبادي قليل الدسم والمنكه منها أيضًا على أشكال غير صحية من المحليات، مثل السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز.
 
3- تتبيلة السلطة الخالية من الدسم:
إلى ذلك، تحتوي تتبيلات السلطة المخصصة للريجيم والتي تتضمن نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية على كميات متزايدة من السكر، لا بل يمكن أن تختزن ملعقتان كبيرتان من تلك التتبيلة على حوالي 7 إلى 10 غرامات من الدهون المضافة.
 
لذا يوصي الخبراء بتحضير تتبيلة السلطة الخاصة بك في المنزل، للتأكد من عدم وجود السكريات المضافة أو المواد الحافظة.
 
4- الكاتشب:
أما الكاتشاب، الذي يحتوي على مزيج من النكهات الحلوة والحامضة، فملعقة واحدة منه تعادل وضع مكعب سكر كامل في فمك، حيث تحتوي معظم زجاجات الكاتشاب على ما يقرب من 4 غرامات من السكر لكل ملعقة كبيرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز، التي يتم ربطها غالبا بالسمنة وأمراض القلب.
 
5- زبدة الفول السوداني:
وبالنسبة لزبدة الفول، ففيما لا تتضمن الأنواع الطبيعية منها على الكثر من السكر، إلا أن العديد من الأنواع الأخرى مليئة بالزيوت غير الصحية والسكريات المضافة، حيث يمكن أن تحتوي بعض العلامات التجارية الشهيرة على ما يصل إلى 8 جرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين.
 
لذا يوصي أخصائيو التغذية بقراءة ملصقات مكونات زبدة الفول السوداني، حتى تتمكن من معرفة أيها أكثر طبيعية وصحية.
 
6- رقائق البطاطس (الشيبس):
كذلك تحتوي رقائق التشيبس على نسبة 3% -5% من السكر، خاصة تلك المكونة من نكهات مثل الشواء أو الفلفل الحار أو العسل أو رقائق الذرة الحلوة.
 
كما تتضمن أيضًا نسبة عالية من الكربوهيدرات، التي يحولها الجسم إلى شكل من أشكال السكر يسمى الجلوكوز.
 
7- الفاكهة المجففة:
وأخيرا، نصل إلى الفاكهة المجففة، ففيما يعتقد البعض أن الفاكهة قد تشكل وجبة خفيفة صحية، إلا أنه عندما يتم تجفيفها تخسر الماء، تاركة جميع السكريات مضغوطة بداخلها مما يجعلها غنية جدًا بالسكريات الطبيعية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout