living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب!

21
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في حين يعتبر شرب كوب من القهوة عادة يومية عند غالبية سكان الأرض في الصباح والمساء رغم تضارب الدراسات حول إيجابيتها وسلبيتها، تبقى قطعة الحلوى بجانب المشروب الأشهر عالمياً مكملا رئيسياً عند آخرين، ولكن هل خطر ببال أحدكم، أن الجمع بين الاثنين قد يكون ضاراً؟.
 
فقد كشف خبير تغذية روسي عن ضرر الجمع بين القهوة والحلويات، وقال بافيل إيسانباييف، المختص بإنقاص الوزن في عيادة "بورمينتال" في مدينة تشيليابينس: إن "القهوة غالبا ما تشرب مع الحلويات، لكن الحلويات والقهوة لا يجتمعان، لأن القهوة تزيد مؤقتا من مستويات الغلوكوز في الدم".
 
كما أضاف "عند تناول القهوة مع الحلويات، يرتفع مستوى الغلوكوز بشكل مفرط ثم ينخفض بشكل حاد. قد يحدث نقص السكر في الدم، ما يولد أعراضا مثل الضعف، والدوخة، والتعرق"، وذلك نقلا عن موقع "سبوتنيك".
 
ويحذر الأطباء من شرب القهوة على معدة فارغة؛ لأنها قد تؤدي لإطلاق هرمون التوتر الكورتيزول الذي يؤدي لخفقان القلب والقلق ونوبات الهلع، وفق ما نشره موقع Interia المتخصص.
 
كما أظهرت دراسة جديدة أن تناول الكافيين بانتظام يقلل من حجم المادة الرمادية في الدماغ، مما يشير إلى أن تناول القهوة يمكن أن يضعف القدرة على معالجة المعلومات.
 
ووفقًا لـ"مايو كلينك"، يعتبر 400 ملليغرام من الكافيين يوميًا آمنًا لمعظم البالغين، ويحتوي فنجان القهوة قياس 237 مللي (أقل بقليل من نصف لتر) على 96 ملليغرام.
 
وتختلف مستويات الكافيين في القهوة اعتمادًا على طريقة التحضير، وتميل إلى أن تكون أقل في قهوة الإسبريسو.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout