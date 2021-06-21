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لإنقاص وزنك وحرق السعرات الحرارية.. عليك بالحمام الساخن

21
JUNE
2021
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أكدت دراسة بريطانية حديثة أن الحمام الساخن يمكن أن يساعد بحرق السعرات الحرارية وإنقاص الوزن.
 
وقال خبير التغذية مايكل موسلي، المشارك في دراسة بجامعة لوبورو في انجلترا، إن المشاركين في التجربة استلقوا لمدة ساعة في حوض استحمام ساخن مجهز بأجهزة لقياس عدد السعرات الحرارية المحروقة. وتبين في نتيجة التجربة أن موسلي أحرق 240 سعرة حرارية؛ أي ما يعادل نزهة بخطوات سريعة خلال 30 دقيقة. وفق ما نقلته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
 
كما أوضح ذلك عالم الفسيولوجيا الباحث الجامعي ستيف فولكنر "قبل كل شيء قمنا بقياس استهلاك الطاقة أثناء التجربة، وتبين لنا وجود زيادة بنسبة 80% في إنفاق الطاقة خلال ساعة واحدة من الحمام الساخن"، مبينا أنه يمكن أن يُعزى هذا التأثير الفعال إلى بروتينات الصدمة الحرارية (وهي بروتينات محددة تتشكل عندما تتعرض الخلايا لفترة وجيزة لدرجات حرارة أعلى من مداها الطبيعي).
 
التحكم في إنتاج الأنسولين
وفي هذا الإطار، يرى فولكنر أن المستويات المرتفعة من هذه البروتينات على المدى الطويل يمكن أن تحسّن التحكم بنسبة السكر في الدم وإنتاج الأنسولين.
 
وفي وقت سابق، كشفت نتائج دراسة علمية، أجرتها جامعة كوفنتري، أن الحصول على حمام ساخن بانتظام يمكن أن يكون خيارًا بديلًا يحاكي العديد من الفوائد الصحية لممارسة الرياضية.
 
 
وأكدت أن الاستحمام بماء ساخن بشكل منتظم يزيد من تدفق الدم ودرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، وهي نفس الفوائد التي تحققها ممارسة التمارين الرياضية، بحسب ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية.
 
كما يمكن أن يساعد الاستحمام بماء ساخن على المدى الطويل في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز نمو الخلايا وإصلاحها، بل ويعمل كمضاد للاكتئاب. وأيضاً تشمل الفوائد خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وإحكام السيطرة على نسبة السكر في الدم للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.
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