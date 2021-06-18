living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"

18
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد حالات الإصابة بالفطر الأسود والأبيض والأصفر، سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ولاية ماديا براديش.
 
والفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، أثر على رئتي المصاب وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف.
 
والمصاب الذي يبلغ من العمر 34 عاما أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.
 
وقال رئيس أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبي الدكتور رافي دوسي، إن المريض لم يستجب للعلاج الذي يتلقاه، نظرا لأن 90% من رئتيه مصابة العدوى، وقد تم نقله جوا إلى مستشفى هندوجا في مومباي. وأكد أن الفطريات الخضراء تختلف عن الفطر الأسود ولهذا طالب بالمزيد من البحث للتعرف على أعراضه.
 
وكان المريض تعافى من كوفيد-19، وطُلب منه الخضوع لبعض الاختبارات حيث اشتبه الأطباء في إصابته بالفطر الأسود. لكن الفحوض أثبتت إصابته بالفطر الأخضر.
 
ما هو الفطر الأخضر؟
يقول الدكتور رافي دوسي، إن المرض هو عبارة عن عدوى داء الرشاشيات بينما هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الفطر الذي تسبب فيه.
 
وتشير المعلومات إلى أن الفطر الأخضر أو داء الرشاشيات هو عدوى نادرة تسببها أنواع شائعة من الفطريات تعرف باسم الرشاشيات. تم العثور عليه داخل وخارج الهند، وتحدث عدوى الرئة الفطرية هذه نتيجة استنشاق بعض "أبواغ العفن".
 
وينضم داء الرشاشيات إلى القائمة المتزايدة من الأمراض الفطرية "ذات الترميز اللوني" التي ظهرت لدى مرضى كوفيد-19 والمتعافين منه.
 
وعانت الهند من إصابات بالفطريات السوداء والبيضاء والصفراء بأعداد متزايدة. وبينما تمت تسمية هذه الفطريات على حسب ألوانها، إلا أنها غالبًا ما تكون ناجمة عن نفس نوع الفطر.
 
وقال الدكتور رانديب جوليريا يحسب ما ذكر موقع سي.إن.بي.سي-تي: "هناك أنواع مختلفة من الالتهابات الفطرية مثل المبيضات، وداء الرشاشيات، والمكورات الخفية، وداء النوسجات، وداء الفطار الكرواني".
 
أسباب الفطر الأخضر؟
يمكن أن يحدث داء الرشاشيات بمجرد استنشاق جراثيم مجهرية من نفس نوع الفطر. وفي الظروف العادية يقوم جهاز المناعة في الجسم بمواجهة أي جراثيم، أما في بعض الحالات، لا يكون الجسم قادرًا على قمع نمو الجراثيم.
 
أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو يتعافون أو يعانون من أمراض الرئة هم أكثر عرضة للإصابة بداء الرشاشيات.
 
يُعزى سبب ارتفاع عدد الإصابات الفطرية لدى مرضى كوفيد-19 إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تلف الرئة، والإفراط في استخدام المنشطات، وضعف جهاز المناعة، وانخفاض السيطرة على العدوى في المستشفيات.
 
ولا تنتقل الأمراض الفطرية من إنسان لآخر أو بين البشر والحيوانات.
 
أعراض الفطر الأخضر؟
يمكن أن يسبب عدوى داء الرشاشيات (حمة، ألم صدر، سعال، سعال مصحوب بدم، ضيق في التنفس).
 
وتنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها المرضى الذين عانوا مؤخرًا من أمراض الرئة، مثل كوفيد-19، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة حاليًا، بحماية أنفسهم من خلال تجنب الغبار والأتربة والجسيمات الصغيرة الأخرى من دخول رئتيهم واستخدام أقنعة من نوع "إن 95".
 
ولا يمكن الوقاية من الالتهابات الفطرية إلا من خلال الحفاظ على النظافة الجسدية. وتجنب المناطق التي يوجد بها الكثير من الغبار والمياه الملوثة المخزنة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout