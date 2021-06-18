living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نزلات البرد تساعد الجسم على مكافحة "كوفيد-19"

18
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عادة عند الإصابة بـ "كوفيد-19" يصبح جسم المريض ضعيفا أمام الفيروس، ما يؤدي إلى زيادة عدده في الأنسجة (الحمل الفيروسي) بسرعة في الأيام الأولى بعد الإصابة.
 
وتشير مجلة Journal of Experimental Medicine، إلى أن هذه الحالة لا علاقة لها بأعراض المرض ، لأنه حتى الذين لا تظهر عندهم أعراض المرض يمكن أن ينتجوا وينفثوا كميات هائلة من الفيروس.
 
وقد اكتشف علماء جامعة ييل الأمريكية، أمرا مثيرا للاهتمام: إذا أصيب المريض بنزلة برد اعتيادية التي تسببها فيروسات أنفية، فإن جسمه يشكل حواجز جيدة موثوقة مضادة للفيروسات، لا يمكن حتى لفيروس SARS-CoV-2 اختراقها. صحيح قد يتكاثر في الأنسجة ولكن ليس بنشاط.
 
وقد قرر الباحثون دراسة هذه الحالة بالتفصيل، لمعرفة كيف يؤثر "التشغيل" المبكر لهذا النظام الوقائي، في مسار "كوفيد-19". وكان هؤلاء الباحثون أنفسهم قد اكتشفوا أن الفيروس المسبب لنزلات البرد، يمكن أن يحمي الجسم من الإنفلونزا، ما جعلهم يفكرون باحتمال حدوث نفس الشيء عند الإصابة بالفيروس التاجي المستجد.
 
ومن أجل التحقق من هذه الفكرة، أصاب العلماء انسجة الجهاز التنفسي البشري المزروعة في المختبر بفيروس SARS-CoV-2 ولاحظوا أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد الإصابة، كان الحمل الفيروسي يتضاعف كل ست ساعات، وتوقف تكاثر الفيروس في الأنسجة المصابة بالفيروس الأنفي.
 
واتضح للباحثين، أن الفيروس الأنفي "يسخن" منظومة المناعة، من خلال تحفيز إنتاح الانترفيرون، الذي يوقف تكاثر الفيروس التاجي المستجد في أنسجة الجهاز التنفسي المصابة بالفيروس الأنفي. ونفس هذه الآلية تحمي الجسم من الفيروس التاجي المستجد، في حال عدم وجود فيروسات أخرى، وعندما يكون الحمل الفيروسي لـ SARS-CoV-2 منخفضا.
 
واستنادا إلى هذا توصل الباحثون إلى استنتاج يفيد بأن الحمل الفيروسي في لحظة الإصابة يؤثر في استجابة منظومة المناعة على وجود الفيروس. فإذا كانت أعداد الفيروس في البداية قليلة، فإن منظومة المناعة ستقضي عليها بسرعة. أما إذا كانت كثيرة ، فقد تكون الاستجابة المناعية دون المستوى المطلوب.
 
ودرس الباحثون عينات من مسحات أنف المصابين بـ "كوفيد-19" واكتشفوا أنه في الأيام الأولى بعد الإصابة يتكاثر الفيروس بسرعة، وبعدها فقط تبدأ آليات حماية الجسم بالعمل.
 
ولكن يمكن تشغيل هذه الآليات بالأدوية، بمساعدة الإنترفيرون. بيد أن هذه الطريقة تكون فعالة في الأيام الأولى فقط بعد الإصابة بالمرض، التي لا يشعر المصاب خلالها بأي أعراض. ونظريا يمكن إعطاء جرعات صغيرة من الإنترفيرون إلى الأشخاص الذين تواصلوا مع المرضى أو هم ضمن مجموعة الخطر.
 
وترتبط هذه العملية بصورة مباشرة بالمدة التي مضت على الإصابة بـ "كوفيد-19". فكما هو معلوم ارتفاع مستوى الإنترفيرون في المراحل المتأخرة للمرض مرتبط بالمسار الحاد للمرض، والاستجابة المناعية المفرطة التي تؤثر في الأنسجة السليمة للجسم. لذلك فإن استخدام الإنترفيرون في الوقاية وعلاج "كوفيد-19"، يحتاج إلى دراسات إضافية لتأكيد فعاليته.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout