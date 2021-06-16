كيف تساعدين طفلك على خسارة وزنه بطريقة آمنة؟

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قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح للأمهات الراغبات في مساعدة أطفالهن على خسارة الوزن بطريقة صحية.

ونصحت اختصاصية التغذية سوسن وزان جبري، الأمهات بالبحث عن الوزن الصحيح المناسب للطفل، بحسب صحيفة "النهار".

وأشارت الخبيرة إلى أن الطفل قد يحتاج للحفاظ على وزنه أو اكتساب وزن بمعدل أبطأ، بدلا من فقدان الوزن.

وحذرت سوسن وزان جبري من الاستعانة بمكملات إنقاص الوزن، مؤكدة أن هذه ليست فكرة جيدة ولا آمنة للتخلص من الوزن الزائد.

ونصحت خبيرة التغذية بإشراك بقية أفراد الأسرة، في نقاش حول الطريقة التي ترغب في استخدامها في إجراء تغييرات صحية للطفل، وذلك للاستفادة من خبرات الآخرين.

ودعت إلى التدرج في النظام الغذائي المرغوب بإدخال تعديلات محدودة، وتجنب إرهاق الطفل بنظام غذائي صارم.

وحثت جبري على استخدام المياه أو الحليب القليل الدسم أو الخالي من الدسم، كبديل للمشروبات المحلاة بالسكّر مثل العصير والصودا.

ونصحت خبيرة التغذية بتجنب تناول الوجبات السريعة أو الأكل في المطاعم أكثر من مرة خلال الأسبوع.

وشددت جبري على ضرورة التأكد من تناول الطفل وجبة فطور صحية، الأمر الذي يعطي الطفل شعورا بالشبع في معظم اليوم.