living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل تغيرت الأعراض الأكثر شيوعا لـ"كوفيد-19"؟

16
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت دراسة جديدة أن أكثر الأعراض شيوعا لفيروس كورونا تغيرت منذ ظهور الوباء.
 
ومنذ أكثر من عام، كان المسعفون يحذرون الناس من البحث عن سعال جديد وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم باعتبارها أكثر علامات الفيروس شيوعا.
 
لكن البيانات الجديدة تظهر أن هذه النصيحة قد تكون قديمة، ما يعني أن الأشخاص غير المشخصين قد ينشرون الفيروس دون علمهم.
 
ووفقا لدراسة ZOE Covid Symptom Study، إذا كان عمرك أقل من 40 عاما، فإن الأعراض الأكثر شيوعا هي التهاب الحلق والصداع وسيلان الأنف.
 
وبالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، فإن العلامات التي يجب البحث عنها هي الصداع وسيلان الأنف والعطس.
 
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يزعم فيه أستاذ بارز أن "متغير دلتا"، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، يبدو أنه "يعمل بشكل مختلف قليلا" عن السلالات الأخرى.
 
ولكن، قد يكون هذا أيضا لأن الفيروس يتسبب حاليا في حدوث وباء لدى الشباب وتختلف الأعراض وفقا للعمر.
 
وتتعقب دراسة ZOE تفشي المرض منذ بدء الإغلاق الأول في مارس 2020 باستخدام بيانات من ملايين البريطانيين الذين أبلغوا عن أنظمتهم من خلال أحد التطبيقات.
 
وقال البروفيسور تيم سبيكتور، المؤلف الرئيسي للدراسة، لصحيفة "ذي تلغراف" البريطانية: "منذ بداية مايو، كنا نبحث في أهم الأعراض وهي ليست كما كانت. ويبدو أن هذا المتغير يعمل بشكل مختلف قليلا".
 
والعلامة الأكثر شيوعا هي الصداع الذي أصاب 66% ممن تقل أعمارهم عن 40 عاما و53% ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاما.
 
ويعني هذا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما تظهر عليهم علامات أقل على الإصابة بالفيروس الآن وأن العلامات الأكثر شيوعا لديهم خفيفة جدا ولكن لا توجد علامات مثل السعال أو الحمى أو فقدان حاسة الشم.
 
واكتشف تطبيق Covid jab في المملكة المتحدة، أيضا مؤخرا أن فقدان حاسة التذوق أو الشم لم يعد ضمن أهم 10 أعراض.
 
ويخشى البروفيسور سبيكتور من أن العديد من الشباب قد لا يتم تشخيصهم وينتشر الفيروس بشكل أكبر بسبب التحول في الأعراض حيث أن الحالات هي الأعلى والأسرع نموا لدى الأشخاص في العشرينات من العمر.
 
ولكن بعض المسعفين، بمن فيهم البروفيسور سبيكتور، طالبوا بتوسيع القائمة ما يعني أنه يمكن تشخيص المرضى المصابين، ما سيحد من انتشار الفيروس.
 
وأوضح البروفيسور سبيكتور: "كوفيد يتصرف بشكل مختلف الآن، إنه أشبه بالزكام لدى هؤلاء الشباب والناس لا يدركون ذلك، وقد يعتقد الناس أنهم أصيبوا بنوع من البرد الموسمي وما زالوا يذهبون إلى الحفلات وقد ينشرونه حولهم".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout