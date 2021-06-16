أخطر المواد الغذائية على الدماغ

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أظهرت نتائج دراسات علمية عديدة عن وجود علاقة مباشرة بين مرض الزهايمر والنظام الغذائي. لذلك لتخفيض خطر الإصابة بالخرف، يجب استبعاد مواد غذائية معينة من النظام الغذائي اليومي.

ويشير موقع focus.de، إلى أنه يجب أولا استبعاد المواد الغذائية، التي خضعت إلى عمليات معالجة عديدة، من النظام الغذائي اليومي. وبالذات المعجنات والحلويات والمشروبات الغازية. لأنها قد تكون سببا في حدوث التهابات في الدماغ، وتلف الخلايا العصبية. وقد أثبت علماء جامعة باث البريطانية وجود علاقة بين انسداد الشرايين وتناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر.

ويعتقد علماء جامعة جنوب أستراليا، أن الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات الحارة تشكل خطورة أيضا، لأنها تحتوي على مادة الكابسيسين، التي تؤثر سلبا في الذاكرة والنشاط الذهني.

وتشير نتائج دراسة علمية أجراها علماء الجامعة الوطنية في أستراليا، إلى أن الأطعمة المقلية والمأكولات السريعة، هي من ضمن الأطعمة التي تشكل خطورة على الدماغ، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، التي تسبب انخفاض نشاط الدماغ.

وتفيد نتائج دراسة أخرى أجراها علماء من الصين، نشرتها مجلة Current Alzheimer esearch، إلى أن المعلبات والملح والأحماض الدهنية المشبعة، الموجودة بكثر في النقانق ومنتجات اللحوم المصنعة والجبن، تشكل خطورة كبيرة على الدماغ. وهذه الأطعمة مسؤولة عن الالتهابات في الدماغ، ويمكنها إلحاق الضرر بالأوعية الدموية.