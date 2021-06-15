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لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب

15
JUNE
2021
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أكد خبراء التغذية إن البيض يمكن أن يكون بين أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، لأنه يشعرك بالشبع بشكل كبير، ولفترة طويلة تمنعك من تناول وجبات خفيفة.
 
ويحتوي على قيمة غذائية كبيرة، ويمكنك تناوله بعدة طرق وضمن مجموعة منوعة من الأطباق، بحسب موقع "eatthis"، وهذه 5 أسباب تجعل من البيض سبيلك لفقدان الوزن.
 
1.غني بالبروتين
تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6.3 غرام من البروتين النباتي عالي الجودة - لذلك إذا أكلت اثنتين في وجبة واحدة، فقد وصلت بالفعل إلى 25.2% من الاستهلاك اليومي الموصى به من البيروتين وهو 50 غراما.
 
2. منخفض الكربوهيدرات
تحتوي البيضة الواحدة على أقل من 1 غرام من الكربوهيدرات.
 
وتقول ديانا غاريغليو كليلاند اختصاصية التغذية "على عكس العديد من أطعمة الإفطار التقليدية مثل الحبوب والخبز المحمص، فإن البيض غني بالبروتين وخالٍ من الكربوهيدرات، مما قد يساعد في تعزيز الشبع دون زيادة مستويات الأنسولين".
 
3. منخفض السعرات الحرارية
تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 76 سعرة حرارية فقط. هذا يعني أنه في وقت الإفطار، يمكنك تناول بيضتين مسلوقتين وقطعة خبز محمص من الحبوب الكاملة مقابل 232 سعرة حرارية فقط.
 
4. يحتوي على بعض الفيتامينات القوية
ويعتبر البيض جيدًا لفيتامين د، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويبدو أنه يلعب دورا في إنقاص الوزن.
 
كما يحتوي أيضا على نسبة عالية من الحديد، مما يساعد على الحفاظ على طاقتك طوال اليوم. وإذا كنت تمارس التمارين الرياضية.
 
5. يساعد في موازنة نسبة السكر في الدم
يمكن أن يساعد في موازنة السكر في الدم ومستويات الأنسولين دون التأثير سلبا على مستويات الكوليسترول في الدم، بحسب أريكا هوشيت، اختصاصية التغذية المسجلة في بالوما هيلث.
 
كما يمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الإفطار أيضا إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم على مدار اليوم، وهو أمر مهم بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري.
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